Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli yönetici Selâhattin Baki’den gündeme dair açıklamalar ve geçmişe dönük itiraflar... FB TV’ye konuşan Baki, A Takım’la ilgili olarak “Son iki yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem Başkanımız hem Yönetim Kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Daha önümüzde sekiz maç ve kupa sınavı varken sezon bitmiş gibi eleştiriler var. Sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz” dedi.



> Köprü görevi yapacak

Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar için “A Takım ile altyapı arasında köprü olacak” diyen Baki “Önümüzdeki sezon itibaren A Takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Bu sekiz haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza” diye konuştu. Sarı-lacivertli yönetici, teknik adam konusunda da araştırmaların devam ettiğini de vurgularken Samandıra’ya kurulan FenerLAB’la ilgili ise “Kaptan’ımız Emre bize tavsiye etti. Kendisinin Avrupa gördüğü bir olaydı. Bu teknolojiyle sakatlıkların önüne geçilecektir” diye konuştu.



KANARYA'DA AYRILIK

Isla gönderildi!

∂ Liglerin kaldığı yerden başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerde yarınki Kayserispor maçında Muriç, Kruse ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.



PFDK'lık oldular

∂ Fenerbahçe Kulübü'nün yanı sıra Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Dokuz senedir şike olayına rastlamadık" sözlerine sarı-lacivertlilerden sert tepkiler gelmişti.



Bir aydır haber yok!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Bjelica, sarı-lacivertlilerle ile en son bir ay önce görüştüklerini ifade ederek, "İlerleyen bir durum yok. Fenerbahçe benimle ilgilenen tek takım değil ama harika bir kulüp olduklarını söylemeliyim" dedi.