Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Hasret bitiyor, Süper Lig’de futbol yeniden başlıyor… Bütün dünyayı derinden sarsan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık üç ay aradan sonra bu akşam oynanacak maçlarla devam edilecek. Süper Lig’e, 16 Mart’ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Covid-19 sebebiyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada bu akşam yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek.

> Seyircisiz oynanacak

Ligde kalan sekiz hafta büyük bir çekişmeye sahne olacak. Hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşmeme mücadelesi nefesleri kesecek. Trabzonspor, ligde 73 puanla averajla lider durumda bulunuyor. İzmir’de bordo-mavilileri ağırlayacak olan Göztepe ise sekizinci durumda. Üst üste yaşadığı kayıplarla şampiyonluk potasında uzaklaşan Fenerbahçe ise evinde lig sonuncusu Kayserispor’u ağırlayacak. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.

TEMAS AZ OLSUN

Maçlarda en az 15 top olacak

∂ Müsabakalarda altı top toplayıcı görev yapacak. Top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak. Maçlarda ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilen en az 15 top kullanılacak.

TEKNOLOJİK HAZIRLIK

Hakemlere Turkcell desteği

∂ Turkcell Akademi Kurumsal’ın, özel geliştirdiği e-Eğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazırlandı. Mobil uygulamayla hakemlere üç bin saat online eğitim verildi.

AZAMİ HASSASİYET

Ateş ölçülerek stada girilecek

∂ Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişiler kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılarak stada alınacak. 37,8 dereceyi geçenler alınmayacak.

VİRÜS ÖNLEMLERİ

Statta toplam 296 kişi olacak

∂ Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dâhil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Yedek kulübelerine ve saha kenarına yirmişer metre arayla el antiseptiği konulacak.

SAKATLIK OLMASIN

Beş değişiklik hakkı getirildi

∂ Futbolcuların sağlığı düşünülerek FIFA tarafından beş oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Süper Lig’in kalan sekiz haftasında takımlar maçlarda en fazla üç defada beş oyuncu değişikliği yapabilecek.

SÖRLOTH ÖNDE

Krallık yarışı alev alacak

∂ Ligde bir yandan da bütün gözler golcülerde olacak. Krallık yarışında Trabzonsporlu Sörloth’u (19) Alanyasporlu Cisse (16), Antalyasporlu Jahovic (13) ve Fenerbahçeli Muriç (13) takip ediyor.

Yeni bir başlangıç

Fenerbahçe’nin 16. haftada Beşiktaş zaferiyle başlayan dört haftalık galibiyet serisi Trabzonspor deplasmanında son bulmuştu. Karadeniz’den eli boş dönen sarı-lacivertliler, ligde tam yedi hafta maç kazanamadı. Ersun Yanal’ın sonunu getiren süreçte 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe, şampiyonluk hayallerine bir kere daha havlu atarken futbola pandemi molası geldi.

> Karapınar’ın ilk sınavı

Fenerbahçe, Kayserispor’u yenerek galibiyet hasretini bitirme hedefinde. Takımın geçiş hocası Tahir Karapınar ilk sınavına Kayserispor maçıyla çıkacak. Yeni antrenör Mehmet Aurelio da ilk defa kulübede olacak. Hem takımda hem teknik kadroda değişimin başladığı Fenerbahçe, temiz bir sayfa açmak istiyor. Yeni yapılanmanın ilk adımları bu maçla atılmış olacak.

Kaldığımız yerden

Ligde haftalardır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kalan sekiz haftayı da kayıpsız atlatıp camianın şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Uzun yıllar sonra mutlu sona çok yaklaştıklarını hatırlatan teknik direktör Hüseyin Çimşir “Göztepe karşılaşmasıyla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligde kalan bütün maçlarımızı kazanacak güçteyiz” ifadelerini kullandı.

> Çifte kupa olsun

Sezonu çifte kupayla taçlandırabileceklerinin altını çizen Hüseyin Çimşir “Her iki kupada da yoluna devam eden tek takımız. Hayallerimize bu kadar yaklaşmışken gevşeyemeyiz” diye konuştu. Göztepe karşılaşmasının ligin en zor karşılaşması olacağını da söyleyen Çimşir “Çünkü futbola verilen üç aylık ara bütün dengeleri değiştirebilir. Çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.