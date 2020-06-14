Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel günlere yakın bir bordo-mavi var. Bu inancın ve umudun sebebi de üç aylık bir araya rağmen futboldan kopmayan eksik kalmasına rağmen üç puanı üç golle alan bir Trabzonspor olması. Hem de kaptanı, saha içi lideri Jose Sosa olmamasına rağmen. Hüseyin Çimşir yönetiminde, Göztepe gibi zorlu bir rakip karşısında sergilenen akıllı oyun ve 3-1’lik skor, takımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Önlerinde yedi final kaldığını düşünen Karadeniz ekibinde yönetim kanadının mesajı da bu minvaldeydi.

> ‘Senaryonuz tutmayacak’

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, camianın içinde bulunduğu havayı değerlendirerek “En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık ve kenetlendik. Bordo-mavi sevdamız şampiyonluğa koşuyor. Sahada oynamak yerine masa başında kurguladığınız senaryolar artık tutmayacak. Hepinizi hem sahada hem de masada yeneceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek” ifadelerini kullandı.

CAS dosyası tamamlandı

Finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından bir sene men cezası alan Trabzonspor hukuki mücadelesine devam ediyor. CAS’a başvuru için dosya hazırlayan bordo-mavililer eski Başkan Muharrem Usta’nın alacaklarıyla ilgili muvafakatname aldı. CAS başvurusunun pazartesi yapılması bekleniyor.

Sırada kupa turu var

Süper Lig’de Göztepe engelini aşan bordo-mavililer salı günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynayacağı maça döndü. İlk ayağı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, avantajlı skoru koruma düşüncesinde. Kaptan Jose Sosa’nın da bu mücadelede forma giymesi bekleniyor. Guilherme ise cezalı.