Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bir kere daha şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Fenerbahçe, önündeki en ciddi hedef olan Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler önemli eksiklere ve ilk maçın 2-1’lik dezavantajına rağmen turu geçeceklerinden emin. Taraftan desteğinden mahrum Fenerbahçe, yine de Kadıköy’de 1997’den beri yenilmediği Trabzonspor’u devirerek Avrupa yolunda dev bir adım atacağına inanıyor. Kayseri karşısında 10 kişiyle geri dönerek öz güven depolayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tahir Karapınar, “İlk maçı unutun. Kazanmak zorunda olduğumuz bir 90 dakika oynayacağız. Gereken skoru alacak güce ve kabiliyete sahibiz” sözleriyle oyuncularına olan inancını dile getirdi.

> Emre’den ikazlar

Kadıköy’deki bariz üstünlüğüne rağmen son sekiz maçta Trabzonspor’a diş geçiremeyen Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu da arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada turdan başka şanslarının olmadığını vurguladı. Sezon başından bu yana birçok olumsuzluk yaşadıklarını dile getiren Emre “Her şeye rağmen önümüzde iki kupa var. Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa’yı garantileyebiliriz. Aynı zamanda Süper Kupa yolunu da açmış oluruz. Sezonu kupayla kapatıp, kupayla açmak bize yeni sezon için moral ve inanç aşılar” sözleriyle maçın önemine dikkat çekti. Emre “Yemeden atacağımız bir gol bile bize turu getirecek. Bunu yapacak güçteyiz” ifadesine bulundu.

AMELİYAT OLDU

Kruse şoke etti

∂ F.Bahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse dün, beklenmedik bir şekilde ameliyata alındı. Sarı-lacivertli futbolcunun iki saat süren başarılı bir apandisit ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu belirtilirken kalan haftalarda forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

GÖZLER BU TOPLANTIDA

Obradoviç masaya oturdu

∂ Fenerbahçe Yönetimi’nin sözleşme uzatmak istediği Zeljko Obradoviç İstanbul’a geldi. Sırp antrenör Başkan Ali Koç ile dün gece bir araya geldi. Obra’nın kendi sözleşmesi dışında takım bütçesini de masaya yatırdığı öğrenildi.

ZAVALLI SÖYLEM!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir için sert ifadeler kullandı. Hatırlanacağı gibi Özdemir, "2010-11 sezonu sonrası Türkiye'de şike olayı yaşanmamıştır" sözleriyle sarı-lacivertli camiadan büyük tepki almıştı. Bu konuya değinen Koç, "Bu sözlerin bir düzeltmesinin olacağını düşündük ve ertesi gün 17:00'ye kadar bekledik. Durup dururken arı kovanına çomak sokmak var. 3 Temmuz'da bizim arkadaşlarımızın özgürlüğü çalındı. Bu kahpe örgüt en ihtişamlı olduğu dönemde bize saldırdı. 7'den 70'e Fenerbahçeliler geri adım atmadı. Neden bu kadar tepkiliyiz? Fenerbahçe için var olanlar adına bu konu kırmızı bir çizgidir" sözlerini kullandı.

> Biz normal anladık

"Spontane mi oldu yoksa planlı mıydı bunun tekrar gündeme gelmesi? Bunu söyleyen kişi TFF Başkanı. Bu kişi de kumpas sürecinde kulübü için mücadele etmiş biri" vurgusu yapan Başkan, "Orada oldu, burada oldu ve Türkiye'de de oldu diyor. 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu herkes tescil etmiş. Bu ifadeleri bizim gibi anlamak normal. Doğalı bu. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi için yıldız falı mı yapacağız? Bu konuyu kökünden bitirmek çok basitti. Sordum: '2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?' Çıkar Fenerbahçe derim ve tartışmalar biterdi. Kendisi (Özdemir) sportif başarısızlığımızı örtmek için bu tepkiyi verdiğimizi söyledi. Bu çok zavallı bir söylem" şeklinde konuştu.

ŞİFA DİLİYORUM...

Muslera içimizi acıttı

∂ Koç, "Muslera içimizi acıttı. Bizdeki Alex de Souza gibi örnek alınan bir futbolcu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" derken, "Mustafa (Cengiz) Başkan'la da bazen kavgalar ediyoruz ama sağlık her şeyin önünde. Ona da şifalar diliyorum" sözlerini kullandı.

KURULLAR BAĞIMSIZ DEĞİL

Özdemir disipline verilmeli

∂ Başkan Koç, "Ülkemizde kurullar da bağımsız değil. Bugünkü federasyon için söylemiyorum. Kim kimi yargılayacak? Biz PFDK'ya sevk edildik. O zaman Nihat Özdemir de sevk edilsin. Ben Ali Koç'u ya da Semih Özsoy'u değil, Fenerbahçe'yi savunuyorum" dedi.