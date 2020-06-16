Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdüren tek takım olan Trabzonspor, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Kupa rövanşında bu akşam Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir kritik maç öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. İlk maçta aldıkları 2-1’lik galibiyeti unutmaları gerektiğini söyleyen Çimşir “Bu skor bizi rehavete sokmasın. İlk maç 0-0 gibi düşüneceğiz. Çifte kupa hayalimiz var; en küçük bir gevşeklik bu hayalin elimizden uçup gitmesine sebep olabilir” diye konuştu.

> Biz güçlü takımız

F.Bahçe karşısında skoru koruyan değil, galibiyeti kovalayan taraf olacaklarını söyleyen Çimşir “Bu turu geçemezsek moral bozukluğu lige de yansır. Ligdeki takımlar için yedi final var. Ama bizim kupa finaliyle birlikte dokuz finalimiz var. Hiçbir maç diğerinden önemsiz değil” dedi. Oyuncularından sahada gerginlikten uzak durmaları gerektiğini de anlatan Çimşir “Hakem kararlarına gereksiz itirazlar, rakip oyuncularla diyalog yasak! Biz güçlü takımız, her maçı kazanırız” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir ve Sosa kadroda

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir ve Sosa’dan iyi haber geldi. Arjantinli yıldız kadroya alındı fakat yüksek ihtimalle riske edilmeyecek ve dev maça yedek başlayacak. Ağrıları geçen Abdülkadir’in ise ilk on birde görev alacağı öğrenildi.

İstanbul’a kafa tutuyorlar

∂ Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini kupa rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmek istiyor. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.