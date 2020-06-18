Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.

Oyuncunun gerçekleştirdiği feshin, kendileri nezdinde haksız olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.