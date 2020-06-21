Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de yarın Aytemiz Alanyaspor’a misafir olacak Trabzonspor dış saha performansına güveniyor. Çünkü deplasmanda olmasına rağmen yabancılık çekmiyor ve istediği sonuçları alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan topladı ve en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ki bu alanda da liderlik koltuğundaydı. Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve bileği hiç bükülmedi.



> 272 günlük rekor

Dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında 23 Eylül 2019'da oynanan ve 2-1 biten maçta alan bordo-mavililer, Alanya karşısına 272 günlük yenilmezlik serisiyle çıkacak. Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, koronavirüs salgını sonrası üst üste üçüncü deplasmanını görecek. Ligde Göztepe’yi 3-1 ile geçen Fırtına, kupada da Fenerbahçe’yi Kadıköy’de aynı skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Amaç seriye Alanya’da da devam etmek.