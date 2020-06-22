Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Divan Kurulu, son haftalarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Trabzon milletvekilleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen hakem hatalarına değinerek Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü, bu konuda herhangi bir tereddütleri bulunmadığını söyledi.

> Gümüşdağ’a uyarı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı uyararak “Bizler Gümüşdağ’ın TFF ve MHK’de kurduğu yapıyı biliyoruz. Yürüttüğü operasyonların farkındayız! Hakemler ve diğer isimler üzerinde oluşturduğu etkiyi görüyoruz. Kurullardaki yapılanmasını ve kural dışı icraatlarının tamamının farkındayız! Son defa kendisini uyarıyoruz” dedi.

EN “BABA” SÜRPRİZ

Trabzonspor, dün gerçekleştirilen idman öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu’na ‘Babalar Günü’ sürprizi yapıldı. Oyuncular ve teknik heyet ziyarete gelen Ağaoğlu için “Babalar gününüz kutlu olsun başkanım” pankartı açtı. İdmana sakatlığı geçen Yusuf Sarı da katıldı.