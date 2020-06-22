Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Hafta içinde kupadan elenen, Avrupa umutlarını ise lige bağlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Fuat Çapa’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve oynadığı son beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik elde eden ev sahibi takım dünkü zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan taraf oldu. Serdar Aziz’in yokluğunda savunmanın göbeğinde Luiz Gustavo’yu oynatan Fenerbahçe’de orta sahada Tolga Ciğerci başlarken, Ferdi Kadıoğlu 10 numarada görev yaptı. Fenerbahçe ilk yarıda Muriç, Hasan Ali ve Deniz’le gole yaklaşsa da kaleci Ramazan kalesinde devleşen isim oldu. Kasımpaşa ise Hajradinovic’le gol arayan taraftı. İlk yarının sonlarına doğru Garry Rodrigues’in pasında Ozan Tufan’ın penaltı noktası üzerinden vuruşu direğe takılınca ilk 45 golsüz sona erdi.

> Savunma zaafları

Düşük tempoda başlayan ikinci yarıda sessizliği bozan taraf Kasımpaşa oldu. 55’te Ozan Tufan’ın top kaybının ardından hızlı çıkan ev sahibinde Thiam savunmanın arkasına iyi bir koşu yaptı, Gustavo’dan sıyrıldı ve yakın mesafeden çektiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra hücum hattını hareketlendirmek için Mehmet Ekici ve Zajc’ı oyuna alan Fenerbahçe buna rağmen pozisyon bulmakta zorlandı. 79’da Yusuf Erdoğan’ın şutu Hasan Ali’nin elinden sekerken, maçın hakemi Fırat Aydınus önce penaltı noktasını gösterdi, VAR’un ikazıyla karar iptal edildi. 88’de Mevlüt’ün attığı gol de VAR’a takıldı. Maçın uzatma bölümünde Altay’ın kısa düşen pasını kapan Aytaç, Yusuf’u kaçırdı, bu oyuncu da aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 2-0.

İki kritik VAR müdahalesi

Maçın 79. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top Hasan Ali’nin eline çarpınca önce penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Aydınus, kararını iptal etti. Maçın son bölümünde ise F.Bahçe’nin Mevlüt’le bulduğu gol önce geçerli sayıldı. Fakat pozisyon VAR’da incelendiğinde öncesinde topun Zajc’ın koluyla düzelttiği belirlendi ve gol iptal edildi.

Üstümüzde ölü toprağı var

Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar maçtan sonra “İlk yarı iyi oynadık, üç dört net pozisyona girdik. Bunları atamadık. İkinci yarı kaptırdığımız topla gol yedik. Bir ölü toprağı var takım üzerinde. Bunu bir an önce atmalıyız” diye konuştu.

Altın değerinde

Kasımpaşa’nın hocası Fuat Çapa, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin çok kıymetli olduğunu söyledi. Çapa “Rakiplerimizin aldığı sonuçlar farklı tabloları şekillendiriyor. Puan anlamında çok garantili bir takım değiliz. Devam ettirmeliyiz” dedi.

Sözün bittiği yer

F.Bahçeli futbolcular maçtan sonra büyük yıkım yaşadı. En ilginç açıklama ise Falette’den geldi. Futbolcunun, “Takımda bazı problemler var. Bu şekilde şampiyon olamayız. Pozitif kalmalı ve önümüzdeki maçlara bakmalıyız” ifadeleri sosyal medyada hayli ilgi çekti. Hasan Ali Kaldırım ise basına konuşurken, “Buraya zorunluluktan geldim. Sözün bittiği yerdeyiz. Taraftarımızı geçen sezon üzmüştük. Bu sezon da üzmeye devam ediyoruz. Umarım toparlanırız” sözlerini kullandı.

VOLKAN: Hakeme itiraz edin!

Karşılaşmayı tribünde takip eden Volkan Demirel, penaltı kararı sonrası bağırarak önce “Neden itiraz etmiyorsunuz, pozisyon penaltı değil” dedi. Sesi statta yankılanan Demirel, hakem Aydınus’a “Senin gibi tecrübeli bir hakem bunu nasıl çalıyor” diye bağırdı. Genç çalıştırıcı maç sonrası çok üzgündü.