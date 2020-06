Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Fenerbahçe basketbolunda yedi senelik Zeljko Obradovic dönemi resmen sona ererken, Sırp başantrenörün ayrılmasının yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda üst üste beş Euroleague Final Four'u oynayan ve Türk basketboluna ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan Obradovic, ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından basketbola bir yıl ara vermek istediğini ifade ederken, bu karar Fenerbahçe taraftarının âdeta yıkılmasına neden oldu. Sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar Obradovic'in kalmaya ikna edilememesini bir yönetim başarısızlığı olarak nitelendirirken öte yandan basketbol şubesinin geleceğindeki belirsizlik de dikkat çekti.



> Avrupa devi yaptı

Pandemi sebebiyle tamamlanamayan bu sezonla beraber Fenerbahçe'de yedi sezon geçiren Obradovic bu sürece bir Euroleague şampiyonluğu, dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve üç Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile yaşanan birleşmenin ardından basketbola önemli bir bütçe ayıran ve Neven Spahija, Simone Pianigiani gibi kariyerli başantrenörlere rağmen Euroleague'de bir türlü istenen başarıyı yakalamayan Fenerbahçe'nin adını Avrupa'nın zirvesine yazdıran adam olan Obradovic, çalıştığı her takımda Avrupa kupası kazanma geleneğini Fenerbahçe'de de sürdür-müştü. Ve yaşayan efsane veda etti.



Fenerbahçe Kulübü Zeljko Obradovic döneminde 11 defa kupa sevinci yaşadı. İşte o kupalar;

1 THY Avrupa Ligi

4 Türkiye Ligi

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası

3 Türkiye Kupası



YERİNE KİM GELECEK?

Üç isim gündemde

∂ Obradovic'in ayrılmasının ardından merakla beklenen soru ise Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün kim olacağı. Gherardini aracılığıyla daha önce Fenerbahçe forması da giyen Sarunas Jasikevicius'a teklifte bulunan sarı-lacivertli takımın Litvanyalı başantrenörü ikna etmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Diğer adaylar ise Erdem Can ve Ertuğrul Erdoğan.



VEDANIN SEBEBİ...

Bütçe problemi

∂ Obradovic'in Fenerbahçe'den ayrılma kararı vermesinde sarı-lacivertli takımın önümüzdeki sezon bütçede küçülmeye gidecek olmasının etkili olduğu öğrenildi. 30 milyon avro ile Euroleague'in en yüksek altıncı bütçesine sahip olan Kanarya hem küçülmeye gidecek hem de bazı isimlerle yolları ayıracak.



İLGİSİZLİK VARDI...

Yönetime kırgındı

∂ Obradovic sezon pandemi sebebiyle ertelenmeden önce Fenerbahçe'de kalmak istediğini ancak yönetimle yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etmişti. Başarılı koçun yönetimin bu tavrı nedeniyle oldukça kırgın olduğu öğrenildi. Her ne kadar başkan Ali Koç son görüşmede ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.



OBRA’DAN AÇIKLAMA:

En zor kararımdı

Fenerbahçe’de gördüğü yakın ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Obradovic, ayrılğı hayatı boyunca verdiği en zor kararlardan biri olduğunu ifade ederek “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil” dedi.



Caner’e 1 milyon avro

Fenerbahçe sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgâr gibi esmeye başladı. Mert Hakan Yandaş’ı G.Saray’ın elinden kapan sarı-lacivertliler, 4 yıl önce takımdan ayrılarak Beşiktaş’a giden Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın. Beşiktaş’la devam etmeyeceğini açıklayan 31 yaşındaki sol bekle yapılan görüşmede 1 milyon avro yıllık ücret ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkışıldığı belirtildi.