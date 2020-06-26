Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan Covid-19 testlerinin sonucu belli oldu ve teknik heyetin canını sıkan bir gelişme yaşandı. Çıkan test sonuçlarında iki futbolcuda virüse rastlandı. Bu oyuncuların Âdem Ljajic ve Umut Nayir olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, virüse yakalanan iki oyuncunun tedavisine belirlenen protokoller kapsamında başlandığı duyuruldu. Beşiktaş'ta hatırlanacağı gibi daha önce de Başkan Ahmet Nur Çebi ve ismi açıklanmayan bir futbolcunun testi pozitif çıkmış, iki isim tedavileri sonrası sağlıklarına kavuşmuştu.

> Antalya ve Denizli de teste sokulacak

İki futbolcusunu kadroya almadan maça çıkabilecek olan Beşiktaş'ta oyuncular ve Nevzat Demir Tesisleri'ndeki bütün çalışanlar bugün yeniden teste girecek. Bu tip durumlarda maçlarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi hâlinde karşılaşma oynatılmıyor ve TFF tarafından ileri bir tarihe erteleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ın karşılaştığı Antalyaspor ve Denizlispor'da da bütün oyuncular 48 saat içinde virüs testine tabi tutulacak.

Yalçın listeye karşı

Sergen Yalçın'ın 5-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamaların sebebi belli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şahsi danışmanı ve daha önce kulüpte yöneticilik yapmış olan İbrahim Altınsay'ın sunduğu, gurbetçi ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu transfer listesine karşı çıkan tecrübeli teknik adamın, "Alt ligde yarışan bir ekip olsaydık böyle bir çılgınlığı belki deneyebilirdik. Beşiktaş'ta deneysel işler yapılmamalı. Kalitesi ortada olan isimleri kadroya katmak için uğraşmalıyız" dediği öğrenildi. Sergen Yalçın, Denizlispor maçı sonrası "Küçülmeye gitmeyeceğiz. Bir oyuncu sadece genç olduğu için Beşiktaş'ta forma giyemez. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız" demişti.

KONYA İÇİN SON İDMAN

Kartal taktik çalıştı

∂ Beşiktaş dünkü çalışmasıyla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, pas ve dar alanda top kontrolü organizasyonları, taktik uygulamalar yapıldı. Antrenman taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Önce dalya sonra imza

Beşiktaş’a 2013-2014 sezonunda transfer olan Atiba Hutchinson büyük heyecan yaşıyor. Kanadalı futbolcu, bugün Konyaspor ile Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada görev alması hâlinde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı yönetimin de tecrübeli futbolcuya jest olarak yeni bir sözleşme sunmaya hazırlandığı öğrenildi.