Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki maçında beş puan kaybederek zirveden uzaklaşan Galatasaray tekrardan yarışın içine girmek istiyor. Bugün M. Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ‘Ya tamam ya devam’ maçına çıkacak. Ancak kritik maç öncesi teknik direktör Fatih Terim’i en çok zorlayan konu ise eksiklerin çokluğu. Tecrübeli çalıştırıcının tam yedi talebesi sakat veya cezalı. Muslera, Marcao, Falcao, Andone sakat, Ahmet, Âdem ve Mariano ise cezalı oldukları için Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Kadro kurmakta zorlanan Fatih Hoca, bir yandan da Başakşehir’i deplasmanda yenerek tekrar şampiyonluk potasına girmenin hesaplarını yapıyor.

> Onyekuru’nun hızı

Önemli eksiklerin olduğu haftada Terim, sisteminde bir değişiklik yapmama kararı alırken, birçok oyuncusunu mecburiyetten mevkilerinin dışında oynatacak. Son haftalarda olduğu gibi Lemina yine stoperde görev alırken Onyekuru ise en uçta gol kovalayacak. Ofansif oyuncular Emre Akbaba ve Belhanda ise Seri ile birlikte orta sahayı tutacak. Mariano’nun yokluğunda uzun süredir forma giymeyen Linnes görev alacak. Falcao ve Andone’nin yokluğunda en uçta görev yapacak Onyekuru’nun hızından yaralanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı oyuncuları ile yaptığı maç toplantısında “Artık telafisi olmayan haftalardayız. Yolumuza devam etmek için her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Eksiğimiz çok ama bu mazeret değil” dedi.

Aslan, Başakşehir’de tatsız

∂ Süper Lig’de bu haftaya lider giren M. Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son beş maçın üçünü kazandı. Turuncu-lacivertliler, sadece bir karşılaşmada rakibine mağlup olurken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.