Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yolunda geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında ağır bir yara alan Trabzonspor dün de evindeki karşılaşmada A.Gücü önünde iki altın puan bıraktı: 1-1. Maça oldukça hızlı başlayan Trabzonspor henüz 3'üncü dakikada öne geçti. Novak'ın sol kanattan uzun kullandığı taç atışında önce Abdülkadir Parmak dokundu, ardından gol krallığına koşan Sörloth yakın mesafeden çektiği şutla bu sezon ligdeki 20'inci golünü attı: 1-0.

> Sörloth bir de kaçırdı

15'te ikinci gole çok yaklaşan bordo-mavili takımda Abdülkadir Parmak'ın pası Guilherme'nin arkasına düşünce önemli bir gol şansı kaçtı. İlk yarının duraklama dakikalarında Sörloth farkı ikiye çıkartma şansı yakalasa da Norveçli oyuncu topu boş kaleye gönderemeyince devre 1-0 sona erdi. İlk yarıya oranla daha düşük bir tempoda başlayan ikinci yarıda skordaki dengeyi bozan gol 63'te geldi. Joao Pereira'nın Pazdan'ın ceza sahasına gönderdiği topa elle müdalahe etmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda Gerson Rodrigues skoru eşitledi: 1-1.

> Yoğun baskı yetmedi

Golden sonra da önemli fırsatlar yakalayan Ankaragücü'nde 77'de ceza sahasına doğru sokulan Rodrigues yayın ordan vurdu ancak bu şut az farkla dışarı çıktı. Takımı adına oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Rodrigues 82'de kırmızı kart görerek Ankaragücü'nü 10 kişi bırakırken, kalan bölümde Trabzonspor gol için oldukça yoğun bir baskı uyguladı ancak savunmasında açık vermeyen Ankaragücü Trabzon'dan puanla ayrılmayı başardı: 1-1.

Avantaj kaybettik

Maçın ardından moralsiz konuşan Trabzonspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, "Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Kötü oynadık. Sonucunda berabere kaldık. Avantaj kaybettik. Sakatlarımız var ama bahane etmem" derken, "Şampiyonluk yarışını sonuna kadar bırakmayacağız. Ligin bitmesine 5 hafta kaldı, bu 5 haftayı yaşayıp göreceğiz. 2 haftada 4 puan kaybettik. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonunda bakıp göreceğiz ne olacağını" ifadesini kullandı. Bordo-mavili takımın sağ beki Joao Pereira ise, "Kaybedilen 2 puan var. Çok basit bir penaltı verildi. Son zamanlarda bize basit kararlar veriyor. Trabzonspor'un başarıları birilerini rahatsız ediyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.