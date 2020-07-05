Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim korona virüs testi negatif çıktı.
Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "04 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
Kayserispor'da testler negatif çıktı
05.07.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor'da, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim korona virüs testi negatif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayserispor,test,negatif,
715865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/715865.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
18
9
3
30
63
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
30
14
7
9
13
49
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
13
9
8
20
48
08
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
8
12
-3
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
9
10
11
-13
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
8
14
-14
32
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
8
8
14
-14
32
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
30
7
8
15
-3
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
5
10
15
-26
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü 1 - 4 Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 2 Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
31
16
9
6
16
57
02
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
03
ADANA DEMİRSPOR
31
15
9
7
24
54
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
15
8
8
10
53
05
AKHİSARSPOR
31
14
9
8
5
51
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
13
11
7
12
50
07
ALTAY
31
13
11
7
11
50
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
31
12
8
11
2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
10
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
31
8
11
12
-11
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
7
13
11
1
34
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
31
5
15
11
-11
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
31
6
9
16
-16
24
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
7
6
18
-18
12
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
04.07.2020 20:00
Menemenspor 4 - 2 Adanaspor
04.07.2020 20:00
Bursaspor 1 - 0 Altinordu
05.07.2020 17:30
Hatayspor - Keçiörengücü
05.07.2020 17:30
Giresunspor - Erzurumspor
05.07.2020 20:00
Adana Demirspor - Altay
05.07.2020 20:00
Osmanlispor - ümraniyespor
06.07.2020 17:30
Karagümrük - Boluspor
06.07.2020 20:00
Eskişehirspor - Istanbulspor
06.07.2020 20:00
Akhisarspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor