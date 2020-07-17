Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, bugün medyada yer alan Emre Belözoğlu-Nabil Dirar tartışmasıyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bu tartışmanın her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma olduğunun dikkat çekildiği açıklamada Kaptan Emre Belözoğlu'nun Dirar'a uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklama şu şekilde:



"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğa dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.



Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.



Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.



Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.



Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."