Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Altıncı farklı şampiyon olabilir

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de sahaya çıkacak.

En fazla Galatasaray şampiyon oldu

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

- Medipol Başakşehir'de hedef 3 kupa

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için Hes Kablo Kayserispor maçına odaklanan Medipol Başakşehir, ayrıca 2 kupa daha hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, şampiyon olması halinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak finali kazanan ekip ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

- Süper Lig şampiyonları

Sezon Şampiyon

1959 Fenerbahçe

1959-60 Beşiktaş

1960-61 Fenerbahçe

1961-62 Galatasaray

1962-63 Galatasaray

1963-64 Fenerbahçe

1964-65 Fenerbahçe

1965-66 Beşiktaş

1966-67 Beşiktaş

1967-68 Fenerbahçe

1968-69 Galatasaray

1969-70 Fenerbahçe

1970-71 Galatasaray

1971-72 Galatasaray

1972-73 Galatasaray

1973-74 Fenerbahçe

1974-75 Fenerbahçe

1975-76 Trabzonspor

1976-77 Trabzonspor

1977-78 Fenerbahçe

1978-79 Trabzonspor

1979-80 Trabzonspor

1980-81 Trabzonspor

1981-82 Beşiktaş

1982-83 Fenerbahçe

1983-84 Trabzonspor

1984-85 Fenerbahçe

1985-86 Beşiktaş

1986-87 Galatasaray

1987-88 Galatasaray

1988-89 Fenerbahçe

1989-90 Beşiktaş

1990-91 Beşiktaş

1991-92 Beşiktaş

1992-93 Galatasaray

1993-94 Galatasaray

1994-95 Beşiktaş

1995-96 Fenerbahçe

1996-97 Galatasaray

1997-98 Galatasaray

1998-99 Galatasaray

1999-00 Galatasaray

2000-01 Fenerbahçe

2001-02 Galatasaray

2002-03 Beşiktaş

2003-04 Fenerbahçe

2004-05 Fenerbahçe

2005-06 Galatasaray

2006-07 Fenerbahçe

2007-08 Galatasaray

2008-09 Beşiktaş

2009-10 Bursaspor

2010-11 Fenerbahçe

2011-12 Galatasaray

2012-13 Galatasaray

2013-14 Fenerbahçe

2014-15 Galatasaray

2015-16 Beşiktaş

2016-17 Beşiktaş

2017-18 Galatasaray

2018-19 Galatasaray