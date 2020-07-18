Beşiktaş, yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve açma germe hareketleriyle başları. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını Yeni Malatyaspor maçında yalnız bırakan Kaptan Burak Yılmaz, dünkü çalışmanın bir kısmında yer alırken, bu hafta ilk kez takımla çalışmıştı. Burak, bugün yapılan idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer alırken, çift kale maçta da forma giydi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, yarın oynanacak olan derbide forma giyebilecek.
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
18.07.2020 - 20:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 33. haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca tedavi olan ve ilk kez dün takımla idmana çıkan Burak Yılmaz, bugünkü antrenmanın tamamında yer alırken, çift kale maçta oynadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,derbi,hazırlık,
719009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719009.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
19
9
4
31
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
32
17
11
4
34
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
17
5
10
14
56
05
GALATASARAY A.Ş.
32
14
10
8
16
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
10
12
10
-2
42
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
11
KASIMPAŞA A.Ş.
32
11
6
15
-6
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
9
8
15
-15
35
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
7
12
13
-16
33
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
32
8
8
16
-3
32
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
9
5
18
-20
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
8
16
-30
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray - Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor - Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
33
18
9
6
18
63
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
17
8
8
13
59
03
ADANA DEMİRSPOR
33
16
10
7
25
58
04
AKHİSARSPOR
33
16
9
8
8
57
05
BURSASPOR
33
17
8
8
10
56
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
14
11
8
11
53
07
ALTAY
33
13
12
8
10
51
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
33
12
11
10
4
47
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
33
12
8
13
0
44
10
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
11
GİRESUNSPOR
33
12
8
13
-7
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
9
13
11
5
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
33
3
12
18
-22
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor - Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor - ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor - Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük - Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor - Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor - Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor - Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor - Ekol Hastanesi Balikesirspor