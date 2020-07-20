Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın son derbisinde Fenerbahçe maça çok iyi başlamış, Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı neredeyse kendi yarı sahasına hapsetmişti. Sarı-lacivertlilerin planlarını hiç beklenmedik bir gelişme bozdu. Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı Vedat Muriç, Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida’yı sert bir müdahale ile durdurdu. Hatta Boşnak asıllı futbolcu faul yapar yapmaz bir kaç defa “Pardon, pardon” diyerek hatasını kabul etti.

> VAR’a git hoca!

Hakem Halil Umut Meler bu pozisyon sonrası Muriç’i sarı kartla cezalandırdı ama VAR odasından uyarı geldi. Pozisyonu VAR’a giderek tekrar inceleyen Meler, sarı kartını iptal ettikten sonra Muriç’e kırmızı kart gösterdi. Boşnak yıldız da itiraz etmeden saha dışına çıktı. Bu arada pozisyon sonrası siyah-beyazlı yöneticilerin tribünden, “VAR’a git hoca” şeklinde bağırması boş statta güçlü bir şekilde yankılandı.



VIDA: YÜKSEK DUYGULAR

Savaştık ve kazandık

Dün gerek kırmızı kartın gerek de ilk golün kahramanı olan Domagoj Vida maçın ardından, “Fenerbahçe’ye karşı savaştık, kazandık. Derbide duygular yüksek oluyor. Ne yazık ki taraftarımız yoktu. Gol attığım için çok mutluyum” sözlerini kullandı.