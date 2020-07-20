Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’i zirvede tamamlayarak, Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör değişikliği ile başladı. Bordo-beyazlı kulüp, şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Altıparmak’ın yerine gelecek isim hakkında da çalışmaların sürdüren Hatayspor, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov’a teklif verdi. Kurbanov’un vereceği karar neticesinde transfer netlik kazanacak.