Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Üst üste iki sezon kadrosunu sıfırlayan ancak beklenen başarı gelmeyince yine köklü bir transfer operasyonu için kolları sıvayan Fenerbahçe’de gönderilecek isimler netleşti. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım’ı gözden çıkardı. Miha Zajc ile Jailson’u satış listesine koyan yönetim, devre arasında iki senelik yeni sözleşme imzalayan Nabil Dirar’ın da üzerini çizdi. İki yıllığına kiralanan Rodrigues’i geri gönderme kararı alan Fenerbahçe, kiralık olarak yolladığı Frey ve Zanka’yı da bir an önce elden çıkarmak için temaslara başladı. Mevlüt Erdinç ve Tolgay da gözden düşen isimler.

> Vazgeçilmez isim yok

Sözleşmesi devam etmesine rağmen Alper ve Sadık’ı takasta kullanmayı planlayan F.Bahçe’de astronomik bir teklif gelmemesi hâlinde Altay, Serdar, Gustavo, Ozan, Muriç ve Ferdi dışında herkes satılık. Bu arada kiralık oyunculardan Falette için Eintracht Frankfurt’la görüşme kararı alan sarı-lacivertliler şartlar uygun olursa Gineli savunmacıyı kadroda tutmayı planlıyor. Sözleşmesi biten oyunculardan Tolga Ciğerci de kendisine sunulan şartları kabul ederse takımda kalacak nadir isimlerden birisi olacak. Deniz Türüç’ün de iyi bir teklif gelirse satılabileceği belirtiliyor.

UEFA'dan ceza geldi

UEFA, 20 Mayıs 2019'da FFP anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verdi. Bu sezon Avrupa şansını kaçıran sarı-lacivertliler bu ödemeyi, bir sonraki sezon kupalara katılırsa elde edeceği kazançtan yapacak.