Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in şampiyonu Medipol Başakşehir dün kupasını alarak başarısını taçlandırdı. Gündüz saatlerinde deplasmanda yedeklerle çıktığı formalite niteliğindeki Kasımpaşa maçını 3-2 kaybeden Boz Baykuşlar heyecanla stattan ayrıldı. Hazırlanan özel otobüsle, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na doğru yola çıkan futbolcular yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyleyen oyuncuların Başakşehir’e gelmesiyle coşku iyice arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi. Stattaki şampiyonluk kutlamalarına 3 bin 500 taraftar alındı. Seyirciler, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerine geçebildi.



> Visca’ya büyük alkış

Törende her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla kutlamaya dahil oldu. Takımın önemi isimlerinden İrfan Can Kahveci sahnede, sırtında Türk bayrağı ile yer aldı ve asker selamı verdi. Taraftarlardan en büyük alkışı ise takımın yıldızı Edin Visca aldı. Boşnak oyuncu, sahaya 4 aylık kızı ile çıktı. Yardımcı antrenörlerin ardından Teknik Direktör Okan Buruk platforma geldi. Buruk, Başakşehir marşı eşliğinde sahneye yürüdü. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da davet edilmesi sonrası Başakşehir kupasını aldı ve statta mutluluk tavan yaptı.



KUPA ÜÇ KAPTANA

Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir’in elinden alan takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu büyük mutluluk yaşadı.



FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı tebrik etti

Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başakşehir Stadı’nın açılışında giydiği 12 numaralı forma emekli edildi. Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Ayrıca, Erdoğan’ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.



TARAFTARI SELAMLADILAR

Sahada tur attılar

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.



MUTLULUK MESAJLARI

∂ İrfan Can Kahveci: “Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım”

∂ Demba Ba: “Başakşehir’in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir’e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz”

∂ Mert Günok: “Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik”

∂ Edin Visca: “Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç”

∂ Robinho: “Başakşehir’e gelirken bir hedefim vardı ve bu hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel”



ALKIŞLAR ŞAMPİYONA

Kasımpaşalı futbolcular, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.



GÜMÜŞDAĞ: ALTINCI YAŞIMIZDA BAŞARDIK

Avrupa’da bir ilk

∂ Törende bir konuşma yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Bize büyük bir enerji verdiniz” derken, “Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimle sizlere Türkiye’nin yeni şampiyonu Başakşehir’i armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak istiyoruz. 6 sene sonra 6. yaşımızda Türkiye’nin 6 şampiyonuyuz. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da bir ilki futbolcularımız yaptı” sözlerini kullandı.



OKAN BURUK: DAHA AVRUPA LİGİ VAR

İşimiz bitmedi!

Kutlama gecesinde mutluluğu ve tebrikleri en çok hak edenlerden biri de şüphesiz Okan Buruk’tu. Başakşehir’in teknik patronu çok mutlu olduğunu söylerken, “Aileme, bizi destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir işi başardık ama işimiz daha bitmedi, Avrupa Ligi devam ediyor. Üç gün dinleneceğiz. Sonra çalışmalara devam edeceğiz” vurgusu yaptı ve, “Biz Türkiye’yi temsil etmek için yola çıktık, aynı düşünceyle devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalmak. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi var. Hedeflerimiz bitmez. Bu başarılı çizgiyi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



Süper yıldız

Medipol Başakşehir’de Demba Ba ve Visca, sezonu 13’er golle tamamladı ve takımlarının en golcü iki ismi oldu. Bu ikiliyi 11 defa gol sevinci yaşayan Fransız futbolcu Enzo Crivelli takip etti.