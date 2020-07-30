Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis harcaması yapabilecek olan sarı-lacivertli takımın kadrosunu güçlendirmek için satış yapması gerekirken İngiliz ekiplerinin Vedat'a olan ilgisi dikkat çekiyor. Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic'in yaptığı ve gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan West Bromwich Albion'un yakından ilgilendiği golcü oyuncunun Leicester City'nin de radarına girdiği öğrenildi.



> En az 15 milyon

Çağlar Söyüncü'nin de formasını giydiği Leicester'ın Vedat'ı uzun vadede 32 yaşındaki Jamie Vardy'nin yerine düşündüğü kaydedilirken, Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu 15 milyon avronun altında bir bedelle satmayacağı ifade ediliyor. Son iki sezonda transfere 100'er milyon avrodan fazla para harcayan ve mali bir problemi bulunmayan Leicester'da Vedat hakkındaki son kararı teknik direktör Brendan Rodgers'ın vermesi bekleniyor. Vedat kalsa da gitse de bir golcü takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin millî oyuncu Kenan Karaman'ın durumunu yakından takip ettiği biliniyor.



İMZALAR YAKIN

Yeniler gün sayıyor

Kadrosunu güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de her konuda anlaşmaya varılan Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılmak için gün saydığı öğrenildi. İkili, TFF'nin önümüzdeki günlerde harcama limitlerini açıklamasının ardından resmen Fenerbahçeli olacak.



