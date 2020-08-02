Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Kaan Ayhan transferi çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir araya geldikleri Kaan ve menajeri ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Oyuncunun sözleşmesindeki en ince detaylar bile tamamlanmıştı. Geriye sadece 25 yaşındaki millî oyuncu için kulübü Fortune Düsseldorf’a 2,5 milyon avroluk serbest kalma parasını yatırmak kalmıştı. Ancak Maicon’un satışı gecikince ve Türkiye’de bayram dolayısı ile bankalarda kapanınca Aslan bu ücreti 31 Temmuz’a kadar Alman ekibine ödeyemedi. Ve böylece Kaan’ın serbest çıkış opsiyonunu kullanılamadı.

> Şimdi ne olacak?

Bu gelişmelerin ardından dış basında Kaan’ın Sassuolo’ya imza attığı haberleri yayıldı. Ancak Düsseldorf cephesinden “An itibarıyla bir anlaşma bulunmamaktadır. Kaan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesinin geçerli olup olmayacağı pazartesi günü belli olacaktır" dedi. Sarı-kırmızılılar pazartesine kadar bir şekilde 2,5 milyon avroyu toparlayıp Alman ekibinin hesabına yatırmaya çalışacak. Aksi takdirde Kaan Ayhan’ın bonservisi için kulübü Fortune Düsseldorf ile masaya oturulacak.

O parayı Beckham vermedi

∂ G.Saray’da durumu merak edilen ve adı David Bekcham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılan Falcao konusunda Kolombiya basınından yeni bilgiler. ESPN sunucusu Andrea Guerrero, “Falcao mutlu olmalı... Kariyerinde yeni bir zafer elde etmek mecburiyetinde değil. Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Inter Miami şu an için Falcao'ya, G.Saray'da aldığı ücretin üstünde bir teklif yapmadı. Böyle bir vaadi yok” dedi.

Önceliği G.saray

25 yaşındaki Kaan Ayhan, kendisini ilk defa A Millî Takım’a alan ve oynatan Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray’ı bekliyor.