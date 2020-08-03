Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Atiba konusu çözülüyor. Sözleşmesi sona eren Kanadalı oyuncuyu bırakmak istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime Atiba ile sözleşme uzatılması teklifinde bulunmuştu. Bu talebi dikkate alan yönetim tam yedi sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 37 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu ve prensip anlaşmasına vardı. İlerlemiş yaşına rağmen istikrarı ve formuyla dikkati çeken Atiba bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek. Sergen Yalçın’ın sahadaki en büyük yardımcısı olacak Kaptan Atiba kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak.

> Kalbim hep burada

Tarafların yalnızca bonuslar için bir kere daha görüşme yapacakları, bu konunun da problem teşkil etmeyeceği belirtildi. Yedi yıldır Beşiktaş forması giyen Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla şu ana kadar 253 maçta görev aldı. Atiba bu karşılaşmalarda takımına 19 gol, 23 asistlik katkı sağladı. Burak’ın ayrılmasıyla birinci kaptanlık görevini üstlenecek olan Atiba bir süre önce yaptığı açıklamada “Kalbim bir sezon daha futbol oyna diyor. Yine kalbim, ‘Beşiktaş için neyin var, neyin yok bir sezon daha sahada vermelisin diyor” demişti.

TRANSFER ARAYIŞLARI

Pukki listede

∂ Beşiktaş, bu sezon Premier Lig’e veda eden Norwich City’nin forvet oyuncusu Teemu Pukki’yi transfer listesine aldı. Sky Bet sitesinde yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı, oyuncuya Burnley ve Beşiktaş’ın talip olduğu kaydedildi.