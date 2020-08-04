Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.