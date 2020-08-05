Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa transfer piyasasında kısa sürede bütün dikkatleri üzerine çeken Luyindama, geçtiğimiz sezon ülkesinin millî takımında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Kongolu stoper, azmi ve istediği ile sakatlığı arkasında bıraktı ve yeni sezona eksiklerini kapatıp girmek için özel olarak her gün yaklaşık üç saati bulan özel bir program eşliğinde salonda ve sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık kazancı 1 milyon 50 bin avro olan 26 yaşındaki stoperi ise İngiliz ekipleri yakından takip etmeye devam ediyor. Luyindama yıllık maliyeti düşük olması ve başarılı performansıyla Ada ekiplerini cezbediyor.

> Kaan, planları bozdu

Kongo basınında da yer alan haberlere göre Everton, Wolverhampton, Aston Villa ve Bournemouth sarı-kırmızılı savunmacıya teklif yapmaya hazırlanıyor. Aslan daha önce Luyindama için 15 milyon avrodan aşağı bir teklifi kabul etmeme kararı almıştı. Ancak 31 Temmuz'a kadar Kaan Ayhan'ın çıkış maddesi olan 2,5 milyon avroyu yatırmadığı için aşama kaydedemeyen Cimbom, henüz Donk ile de sözleşme uzatmadı. Galatasaray, muhtemel bir Luyindama satışında ciddi bir kâr elde edecek olsa da hem Kaan Ayhan konusundaki belirsizlik hem de transferdeki yüksek bedeller mevcut durumda sarı-kırmızılıların elini bağlıyor.

Mariano Atletico Mineiro'da

Sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'dan ayrılan Mariano Filho ülkesine döndü. Tecrübeli futbolcu Brezilya 1. Ligi ekibi Atletico Mineiro ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol attı.

SADECE 300 BİN AVRO

Mustafa Kapı bedavaya gitti

∂ Galatasaray altyapısından çıkan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı sarı-kırmızılıların bütün uğraşlarına rağmen sözleşme uzatmamıştı. Bu gelişme üzerine kadro dışı kalan 17 yaşındaki oyuncu, serbest kalmasının ardından Lille'e imzayı attı. Galatasaray, bu transferden sadece yetiştirme bedeli olarak 300 bin avro alacak.