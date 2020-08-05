Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip, beIN Sports kaynaklı habere göre eski yıldızıyla el sıkıştı ve her konuda anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.

6 YIL FORMASINI GİYDİ

2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'ın formasını 6 yıl profesyonel olarak giyen Arda, 2005-2011 yıllarında 130 maça çıkıp 25 gol kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten 2011 yılında ayrıldı ve Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Milli orta saha, daha sonrasında sırasıyla FC Barcelona ve İstanbul Başakşehir'de ter döktü.