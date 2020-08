Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da gönderilecek listesinin başında yer alan Belhanda bir yere gitmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim UEFA’nın FFP anlaşmasına göre sattığı kadar transfer harcaması yaparken bir yandan da takımın yıllık maliyetini aşağıya çekmek için yoğun mesai harcıyor. Belhanda da satış listesinin başında yer alıyordu. Cimbom bu oyuncudan elde edeceği bonservis bedeliyle transferde rahat bir nefes almayı hedefliyordu. Ancak kendine gelen teklifleri reddeden Belhanda’nın geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece civarındaki lüks bir siteden dokuz odalı, iki salonlu, 3.000 metrekare bahçeli malikâne aldığı öğrenildi. Belhanda’nın bu ev ve tadilatına ise 3 milyon avro civarında para harcadığı ifade edildi.

> Bir yere gitmem

Ailesiyle beraber burada mutlu olan Belhanda kendisine gelen teklifleri ise kabul etmiyor. Bir senelik daha sözleşmesi bulunan Younès, menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı yönetime haber yollayarak ‘’Gitmemi istiyorsanız, bonservisimi vermeniz lazım. Diğer türlü gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim’’ diyor. Eğer Belhanda bu şekilde serbest kalırsa Arap ligine gideceği ve bonservisi elinde olduğu için sözleşme imzalamak için alacağı imza parası ile İstanbul’daki evinin parasını çıkarmayı planlıyor. Galatasaray bonuslar hariç 8 milyon avro bonservis ödeyerek 2017’de aldığı Belhanda ayrılırsa toplam maliyeti yaklaşık 20 milyon avroyu bulacak.

Her şeyi para

Younès Belhanda için sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev’e 8 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro da bonus ödedi. Faslı oyuncu ise şu ana kadar yıllığı 3 milyon 350 bin avrodan toplam 10 milyon avro kazandı. Ayrıca Faslı on numara, 25 maç üzerinde oynadığı her sezon 250 bin avro, Avrupa kupalarına katılım için de ekstra 250 bin avro daha kazandı.

MUSLERA SEVİNDİRDİ

Birkaç yıl buradayım

∂ Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim" açıklaması yaptı.

START VERİLİYOR

Aslan topbaşı yapıyor

∂ Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları bugün başlıyor. Sarı-kırmızılılarda bütün çalışanlar, teknik ekip ve oyunculara bugünden itibaren koronavirüs testinden geçecek. Bütün testlerin sonucunun negatif çıkması durumunda oyuncuların kiloları, kas kütlelerinde değişimler incelenecek ve hafta ortası sahaya inilecek.