Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu ama hedefte hep Fenerbahçe vardı. TFF’nin açıkladığı harcama limiti konusuna değinen ve bu konuda F.Bahçe’nin tepkisini de değerlendiren Galatasaray Başkanı Cengiz, “Biz limit konusuna karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit varken bu limiti aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bu kurallara uymak zorundayız. Uymazsak kaos olur. Oyun başlamış, oyun oynanırken bunu değiştirirsen ne Federasyon’un ne de kuralların hiçbir kıymetiharbiyesi kalmaz” dedi.

> Kulüpler bunu bilmeli

“Biz de rahat değiliz. Açıklanan rakam bizim bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon harcayabiliriz. Onu da kafamıza göre kullanmayız” diyen ve sonrasında “Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz diyorlar” sözünü değerlendiren Cengiz “Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da bir asalettir. Rakiplerimizin hiçbiri bizim düşmanımız değil. Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. iki yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Bütün kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir. Sen nasıl yöneticisin!” diye konuştu.

> Sadece Mert Hakan değil...

Sivasspor ile mukavelesi biten ve önce G.Saray ile prensipte anlaşıp ardından da sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle F.Bahçe’ye giden Mert Hakan Yandaş’ı ima eden Mustafa Cengiz “Bir oyuncu Galatasaray'a gelir, anlaşamazsa iki üç katına başkasına gider. Başkalarının anlaştığı genç çocukları iki üç kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Bizi Allah korusun, başkalarının elindeki futbolcuyu, kandıracak... Siz o insana iki üç kat para vereceksiniz. Hem de bir değil, beş altı futbolcuya, sonra da ‘Bana ceza veremezsin, 30 milyon taraftarım var!’ üstü örtülü tehdit sallarsam, beni suçlayın” dedi.

ARDA TURAN GERÇEĞİ

Fatih Hoca’mız istedi aldık

∂ G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce karşı olduğu ancak sonra imza attırdığı Arda Turan olayını anlattı: Önce talep sosyal medyadan geldi, usule uygun değildi. Bana sosyal medya ya da dolaylı yoldan yapılacak baskıyı kabul etmem. İkincide iş değişti. Fatih Hoca’mız geldi, resmî olarak Arda'yı istedi. Biz de ‘Tamam görüşelim’ dedik. Arda sağ olsun, boş mukaveleye imza attı, incelik yaptı” dedi.

NOKTAYI KOYDU:

Falcao kalıyor

∂ Sarı-kırmızılı takımın patronu Mustafa Cengiz transfer süreci ve Falcao konusunda “Transfer bitmez. 4 Ekim'e kadar iki ay var. Biz limitlerimiz çerçevesinde kurallara uygun olarak gerek alış gerek satış anlamında transferi yaparız. Bildiğim kadarıyla Lemina teknik ekibin planlarında yok. Seri'yi düşünüyoruz. Radamel Falcao ücretinde indirime gitti. Falcao takımda kalacak” dedi.

FERAGATNAME...

4 futbolcu vermedi

∂ Mustafa Cengiz, Arda Turan’ın fedakârlığını anlatırken “Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz” dedi. Takımda dört oyuncunun feragatname vermediğinin altını çizen Cengiz, "Bazı futbolcular bizi çok yoruyor. Dört futbolcu (Donk, Babel, Belhanda ve Feghouli olduğu iddia ediliyor)... Diğer 30'u feragatname imzaladı. Hukuk içinde de onlarla görüşeceğiz” diye konuştu.

Aslan Oğulcan

Galatasaray’da beklenen transfer açıklaması dün 19.05'te yapıldı: Oğulcan Çağlayan. Çaykur Rizespor ile mukavelesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu imzası öncesi kendi sesinden “Türkiye’nin ilk ve dört yıldızlı takımı, merhaba” dedi. 2024’e kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği sözleşmeye imza atan Oğulcan'a bu sezon 3 milyon 750 bin TL verilecek ve sonraki her sezonda 500 bin TL ilave edilecek.