Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Sezon başında Southampton’dan bir sezonluğuna kiralanan Mario Lemina sözleşmesi bitmesiyle takımdan ayrılmış ancak tatil için Türkiye’de kalmıştı. Aslında gönlü de sarı-kırmızılı takımda kalmaktan yanaydı. Ki veda mesajında bile Galatasaray camiasına yeniden görüşeceklerini belirtiyordu. Geçtiğimiz gün Sixt ile yapılan sponsorluk anlaşmasının basın lansmanında da Başkan Mustafa Cengiz, yeni sezon planlamasında Lemina’nın gündemlerinde olmadığını söylemişti. Ancak aradan çok kısa bir zaman dilimi geçmesine rağmen iş terse döndü.



> Kendimi affettireceğim

Geçen sezon yıllık 2 milyon 50 bin avro garanti ücreti olan 26 yaşındaki orta saha kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini belirtirken indirime de sıcak baktı. Gabonlu isim menajeri aracılığıyla “Bir sezon daha İstanbul’da kalmak ve kendimi affettirmek istiyorum” mesajını yönetime iletti. Yıllık ücretini 1 milyon 250 bin avroya kadar indirebileceğini de belirtti. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle 19 maç kaçıran ancak Teknik Direktör Fatih Terim tarafından iş disiplini sevilen Lemina kulüplerin anlaşmasını bekliyor.



ÖZEL ÖDÜL!

Kaptanlık bile yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina’nın sakat olduğunda bile saha dışı davranışlarını methetmiş hatta ona kaptanlık da vererek takım içinde sorumluluk almaktan kaçınan kalıcı isimlere mesaj göndermişti.