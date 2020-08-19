Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini 19.05’te duyurarak Galatasaray'a göndermede bulunmuştuş. Dün de yeni sezon formalarının tanıtımında siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Mensah'la ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Siyah-beyazlıların Kayserispor'dan transfer ettiği Ganalı yıldız için Mustafa Cengiz "Mensah ilk önce bizi aramış. Beşiktaş'ın ilgilendiğini öğrenince vazgeçtik" demişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının açıklamalarına tepki gösteren Çebi "Sayın Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanların canı sıkılınca sert konuşmalar yapabiliyorlar. Ben Mensah'ı tanıdım. Yalan konuşacak bir çocuk değil" dedi.

> WhatsApp mesajı!

Çebi, Mustafa Cengiz'in "Onlar paraları Leylâ'ya bastı" sözlerine de atıfta bulunarak, "Bugün konu Leylâ konusu değil. Şu an gündemimiz forma" diye konuştu. Öte yandan başkanların bulunduğu WhatsApp grubuna bir hafta önce, "Menajer oyununa gelmeyelim, fiyatları artırmalarına vesile olmayalım" mesajı attığını da açıklayan Çebi, transferde bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Çebi ayrıca transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek "İmza atılmadan hiçbir şey doğru değil. İmzalar atıldığı gün emin olun saklamayacağız sizden, açıklayacağız" diye konuştu.

GÜNDE ÇİFT İDMAN

Tempo artıyor

∂ Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PAOK maçına yoğun tempoda hazırlanıyor. Dün sabah ve akşam olmak üzere çift idman gerçekleştirildi. Gündüz idmanında kondisyon çalışmaları, akşam ise dar alanda oyun ve çift kale maç yapıldı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Ljajic 5 milyon €

∂ Beşiktaş yönetimi gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3,2 milyon avroluk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakıyor. Japonya'dan gelen 3 milyon avroluk teklif reddedilirken Boşnak asıllı yıldız için 5 milyon avro bonservis bedeli belirlendi.

Formalar vitrinde

Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi. Vodafone Park'taki toplantıya Başkan Ahmet Nur Çebi ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını ifade eden Başkan Çebi "Umuyorum yine şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız” dedi.