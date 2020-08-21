Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 draftının kurası, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan lig ofisinde gerçekleştirildi.

Kura sonucunda Minnesota Timberwolves, 16 Ekim'de düzenlenecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçme hakkı elde etti.

Golden State Warriors'ın ikinci sıradan seçim yapacağı draftta, üçüncü tercih hakkını alan takım Charlotte Hornets oldu.

Bu üç takımın ardından sırasıyla Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Washington Wizards ve Phoenix Suns ilk 10'da yer aldı.

Draftta oyuncu seçilecek sıranın belirlendiği kurada, normal sezonu alt sıralarda bitiren takımlara avantaj sağlanıyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.