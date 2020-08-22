Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, önceki gün imzayı attıktan sonra dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki stoper, harika bir kulübe geldiğini ve bu yüzden çok mutlu olduğunu söyledi. Birçok takımdan teklif aldığını belirten 31 yaşındaki stoper, ısrarla Beşiktaş'ı istediği için transferinin gerçekleştiğini ifade etti. Alanyaspor'dan takım arkadaşı N'Sakala ile birlikte forma giyecek olmasının Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağını belirten Welinton, savunmada sıkıntı yaşamayacaklarını iddia etti.

> Oyun kurmayı seviyor

Sergen Yalçın'ın hücum futbolu oynatmasının, savunmacılar için büyük avantaj olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "En iyi savunma hücumdur. N'Sakala ve ben ofansif takımların istediği tipte defans oyuncularıyız. Mevcut kadrodaki defans oyuncularının da parlamasına yardımcı olacağız" dedi. Hava toplarında agresif olduğunu dile getiren Brezilyalı "Ama bir defans oyuncusunun asıl yapması gereken arka hattı toplamaktır. Ben de oyunun bu yönüne daha çok konsantre oluyorum ve çalışmalarımı yapıyorum" dedi.

ATAKAN&ABDULLAH

İki genç transferi

∂ Golcü transferini PAOK maçı sonrasına bırakan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. N'Sakala, Mensah ve Welinton'dan sonra dün de iki genç oyuncu siyah-beyazlı renklere bağlandı. Altınordu forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner ile Fransa 3. Lig takımı Championnat'tan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın transfer edildi.

KADEWERE iddiası

Kartal'a yeni kral

∂ Fransa basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın yeni hedefi Fransa 2. Ligi’nde Le Havre takımı ile gol krallığı yaşayan Tino Kadewere. Bonservisi Lyon’da bulunan 24 yaşındaki Zimbabveli santrafor, forma giydiği 24 maçta 20 gol ve dört asistlik başarılı bir performans göstermişti.

Kartal yine önde

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Türkiye'den en yüksek sırada son dönemlerde olduğu gibi 28'incilikle Beşiktaş bulundu. Fenerbahçe 52'nci, Galatasaray 64'üncü, Başakşehir 71'inci ve Trabzonspor da 170'incilikte yer aldı. İlk beş ise şöyle: 1-Bayern Münih, 2- Real Madrid, 3-Barcelona, 4-A. Madrid, 5-Juventus.

Yeniler listede

Beşiktaş, PAOK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya takım listesini bildirdi. Siyah beyazlılarda yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton'un yanı sıra geçen sezon başka takımlara kiralanan Oğuzhan, Larin ve Hasic de listede yer aldı.