Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan siyah-beyazlıların patronu, Atiba, N'Sakala, Welinton ve Mensah'a attırdıkları imzalarla transfer limitlerinin dolduğunu söyledi. Gönderebildikleri oyuncular olduğu takdirde yeni transferler yapabileceklerini belirten Çebi, "Vida'nın aldığı ücreti (3 milyon avro) ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" dedi.

> Töre gündemde yok

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili de konuştu. Koita için Kasımpaşa'yla görüştüğünü açıklayan Çebi, "Koita'yı takımda tutmak istediklerini söylediler" dedi. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Gökhan Töre'nin gündemlerinde olmadığını da belirten Çebi, "Yarın ne olur bilemem" ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetime muhalif olan bir grubun kendisinin Trabzonsporlu olduğunu gündeme getirmeye çalışmasına sitem eden Başkan, "Benim toprağım Trabzon. Burnumda tüten memleketim. Ben Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ama bir Beşiktaşlıyım. Bu böyle bilinsin" diye konuştu.

YALÇIN BEĞENMEDİ

Golcüler yetersiz

∂ Yönetim golcü transferini erteledi ancak Sergen Yalçın'I PAOK maçı öncesi sıkıntı bastı. Tecrübeli çalıştırıcının elindeki golcüler Umut Nayir, Güven Yalçın ve Larin'i çalışmalarda yetersiz gördüğü yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Golcü almayarak riske girdik" dediği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AL NASSR DEVREDE

Ljajic'e talip çıktı

∂ Âdem Ljajic için Suudi Arabistan basınından transfer iddiası gündeme geldi. Al Nassr'ın Boşnak asıllı yıldız için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca Al Nassr yetkililerinin Ljajic'i de ikna etmeye uğraştığı haberde yer aldı. Siyah-beyazlılar iki sezon önce yıldız oyuncuyu Torino'da 6,5 milyon avroya transfer etmişti. Yıllık ücreti 2,5 milyon avro olan Ljajic'in bonservisi için yaklaşık 4 milyon avroluk ödemenin ise henüz yapılmadığı Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açıklanmıştı.

BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Kalafat Giresun'da

∂ Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a bir yıllığına kiralık gönderdi. Yeni takımına imza atan Kerem; "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş’a en iyi şekilde dönmek istiyorum." diye konuştu.