Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Liglerin başlamasında geri sayıma geçilmişken Galatasaray orta sahasındaki boşluğu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michaël Seri’nin henüz kulüpleri ile yeni bir anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, listesine alternatif isimler ekledi. Ancak UEFA FFP denetiminin son senesinde yer alan Aslan, kurallar gereği oyuncu satmadığı takdirde, bonservisi ile yeni transfer yapamadığı için bir hayli zorlandı. Satılacak listesinde yer alan Babel, Belhanda gibi oyuncuları ile henüz yollarını ayıramayan yönetim, mecburen yeniden kiralama yoluna gitme kararı aldı.

> Kiralamaya soğuklar

Bu hafta son defa İngiliz kulüpleri ile görüşme kararı alan Galatasaray’da ilk hedef Premier Lig’e vedan eden Bournemouth’ta forma giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için Ada ekibine bir yıllık kiralama teklif edecek olan Cimbom, alacağı cevaba göre de transfer adımlarını şekillendirecek. Eğer olumsuz bir cevap alınırsa Fulham ve Southampton ile de Lemina ve Seri için son defa masaya oturulacak. Bilindiği gibi iki kulüp de kiralamaya değil satışa öncelik veriyor. Fakat özellikle Lemina’nın G.Saray’ı istemesi eli güçlendiriyor.

FALCAO ÇOK MUTLU:

Arda’nın tarzı bana uygun

∂ Atletico Madrid’den eski takım arkadaşları Radamel Falcao ve Arda Turan bu sezon Galatasaray’da yeniden birlikte forma giyecek. Kolombiyalı yıldız bu durumdan ne kadar mutlu olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan Volvocars canlı yayından şu sözlerle dile getirdi: Arda’nın Galatasaray’a dönmesinden çok mutluyum. A. Madrid’de çok güzel iki yıl geçirdik. Onun oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma da çok katkı yapacak. Bu sezon daha iyi bir performans sergilemek ve hedeflere ulaşmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız.

Falcao devreye girecek

Kolombiyalı Lerma’yı ikna etmek için vatandaşı olan Falcao’yu devreye sokacak olan Aslan, Bournemouth’a kiralık bedeli olarak yıllık 1 milyon avro teklif edecek.

Yeniler siftah yaptı

Rakipte bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Eyüp maçı iptal edilen G.Saray, Florya Metin Oktay Tesislerinde U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-2 kazandı. A Takım’ın gollerini Diagne (2), Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç ve Emin Bayram attı.