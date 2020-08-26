Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Trabzonspor’la sözleşmesi bitince soluğu Fenerbahçe’de alan Filip Novak, Topuk Yaylası’nda düzenlenen basın toplantısında, “Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi” dedi. Trabzonspor’da görev yaparken tamamen bordo-mavililerin başarısına motive olduğunu dile getiren Çek sol bek “Sözleşmemin bitmesine altı ay kala diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe’nin teklifini duymak benim için çok hoştu. Burada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi. Karadeniz ekibiyle şampiyonluk mücadelesi veren Novak “Her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum” ifadesinde bulundu.

> Sosa sevinci

Fenerbahçe’nin geçmişini değil geleceğini düşündüğünü vurgulayan Filip Novak “Her zaman en iyisini yapmalıyız” derken Sosa ile yeniden bir arada olmaktan keyif aldığını da ifade etti. Novak, “Kendisine transferi sorduğumda henüz karar vermediğini söylemişti. Burada olmasından çok memnunum. Onu çok seviyorum” diye konuştu. Ligin en çok gol atan sol beki olarak, ligin en çok asist yapan sol beki Caner’le rekabete girmekten çekinmediğini de belirten Novak, “Rekabetten çekinmiyorum ve bunun sonunda kazananın takım olacağına inanıyorum” dedi.

Güle güle Vedat Muriç

Lazio ile anlaşmaya varan Vedat Muriç’in bu gece ya da yarın İtalyan ekibine imza atacağı belirtildi. Lazio İletişim Direkötörü Stefano De Martino, iki gün içinde yeni bir oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği belirterek Vedat transferini doğruladı.

DUYURU BUGÜN

Lemos bakımda

∂ Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a gelen Mauricio Lemos bugün sağlık kontrolünden geçecek. Yirmi dört yaşındaki stoperin menajeriyle sözleşme detaylarını görüşen sarı-lacivertliler, bir problem çıkmaması hâlinde oyuncuya üç senelik anlaşma yapacak.