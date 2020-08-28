Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Harcama limitlerinin açıklanmasından sonra yükselen tansiyonu düşürmek Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na düştü. Kulüp başkanları arasında demeç savaşlarına yol açan süreçte uzlaşma sağlanamazken TFF Başkanı Nihat Özdemir de çözüm üretemeyince Bakan Kasapoğlu duruma el koydu. Bir yandan transferde fırtına gibi esen bir yandan da harcama limitlerinin ve Bankalar Birliğiyle anlaşmanın yeniden düzenlenmesini talep eden Fenerbahçe’nin sesine kulak veren Bakan Kasapoğlu, Ankara’da bir toplantı organize etti. Bakan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra başta dört büyük kulübün başkanları olmak üzere Süper Lig kulüplerinin başkanlarını başkente davet etti.

> Herkese yarayacak

Limitlerin artırılmasını isteyen Fenerbahçe’ye, Galatasaray ve Trabzonspor muhalif olmuş, TFF Başkanı Özdemir ise, “Değişiklik için 21 kulübün ıslak imzasını getirin” diyerek açık kapı bırakmıştı. Süreç uzayıp, vakit daralınca Bakan Mehmet Kasapoğlu çözüm için harekete geçti. Dün akşam saatlerinde Ankara’da gerçekleşen zirveden Fenerbahçe’nin lehine bir karar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankalar Birliğiyle yapılan görüşmelerde 5 değil 10 yıl üzerinden anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe’nin toplantıdan zaferle çıktığı sızan haberler arasında. Bakanlığın önümüzdeki günlerde kulüplere nefes aldıracak bir karar alacağı belirtiliyor.

Talimat dansı

Her şey 1 Temmuz 2008’de başladı. Denizlispor’dan Trabzonspor’a transfer olan Türk asıllı İngiliz Ömer Kerim Ali Rıza, ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle sözleşmesi devam ederken İngiltere’ye döndü. Anlaşmazlık önce TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK), ardından Tahkim Kuruluna taşındı. UÇK, Ömer Rıza’ya haksız fesihten ceza kesti, Trabzonspor’a tazminat ödemesine hükmetti ve oyuncuya dört ay da sportif men faturası çıkardı. Soluğu Tahkim Kurulunda alan Ömer Rıza, tazminat miktarının azaltılmasına, sportif cezanın kaldırılmasına rağmen konuyu FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürdü. Fakat bu organlar “yetkin” olmadıkları sonucuna varınca oyuncu 2010’da AİHM’e başvurdu.

> İnsan haklarına aykırı

AİHM’in 28 Ocak 2020’de aldığı karar bir milat oldu! Ali Rıza, Tahkim Kurulu üyelerini TFF Yönetim Kurulunun tayin ettiğini, TFF'nin de ağırlıklı olarak profesyonel futbol kulüplerinin temsilcilerinden oluştuğunu belirtip bu durumda bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edilemeyeceğini savunarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanmayla ilgili maddesinin ihlal edildiği belirtmişti. AİHM, Türk futbolunda uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili sistematik bir sorun olduğunu belirtirken, devletin, Tahkim Kurulu'nun TFF yönetimine karşı bağımsızlığını sağlayacak bir reform gerçekleştirmesi gerektiğine de hükmetti. TFF de talimat değişikliği için düğmeye bastı. 1 Eylül veya 9 Eylül’deki kongrede talimat değişikliği söz konusu.

NİHAT ÖZDEMİR BIRAKABİLİR

İstifası cebinde

∂ Zorlu bir süreçten geçen Türkiye Futbol Federasyonu, AİHM’e gidiş yolunu kapatmak için kurullarına bağımsızlık vermeyi hedefliyor! Öngörülen değişikliğe göre kurulların tamamının görev süreleri değiştirilecek. TFF yönetimiyle eş zamanlı görev süresi son bulacak. Kurullar, TFF yönetimi değişse de mevcut kadrolarıyla göreve devam edecek. TFF’nin önünde iki seçenek var. Ya mevcut kadrolarıyla kurulların görev süreleri uzatılacak ya da talimatname değişikliğinin ardından tüm kurullar baştan aşağı yenilenecek. İkinci ihtimal daha ağır basıyor. TFF’ye dışardan müdahalelerden rahatsız olan Başkan Nihat Özdemir’in geleceği konusunda kesin kararını bu toplantıdan sonra vereceği öne sürülüyor. Talimat değişikliği onaylanmazsa Özdemir’in görevi bırakacağı iddia ediliyor.

Kavgaya son

Görüşmeyi, sosyal medya hesabından “TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik” mesajıyla duyuran Bakan Kasapoğlu, başkanlara “Kavgaya son” çağrısı yaptı.