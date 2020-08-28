Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya’nın son transferi Mauricio Lemos dün basının karşısındaydı, duygu ve düşüncelerini anlattı, kendini tarif etti. Mutluluğunu üstüne basa basa dile getiren Uruguaylı stoper “Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir taraftar kitlesi var. Benim için yapılan güzel karşılama için teşekkür ediyorum” dedi. Çocukluğundan beri ailesiyle beraber Türk futbolunu takip ettiğini ve Lugano’dan da bilgiler aldığını belirten Lemos “Diego Lugano ile konuştum. Kendisi bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi” ifadesini kullandı.

> Barcelona’yı istemedim

“İnsanın kendisinden bahsetmesi çok zordur” diyen ve devamında da “Teknik bir stoperim, agresifim ve topla çıkmayı çok severim. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalıdır. Bu konuda da kendime güveniyorum” diye konuştu. Emre Belözoğlu'nun çok iyi biri olduğunu söyleyen savunmacı “Kendisi büyük bir kaptan. Bu transfer süreci başladığından itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine çok teşekkür ediyorum” dedi. Lemos, gençken Barcelona’dan da teklif aldığını ancak kendisinin oynamayı tercih ettiğini söyledi.

Tisserand tamam

Uruguaylı Mauricio Lemos’un ardından stopere en az bir takviyede daha kararlı olan Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın transferini bitirmek üzere. 27 yaşındaki Kongolu savunmacıyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Wolfsburg’la bonservis pazarlığını sürdürüyor.

Transfere endeksli

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Garry Rodrigues’le flört eden Olimpiakos, Afrikalı yıldıza 1,5 milyon avro teklif etti. Fenerbahçe’den aldığı rakamın 1 milyon altında olsa da bu teklif Olimpiakos’ta tavan ücret olarak belirlendi. Yunan ekibi el-İttihad’la pazarlığı sürdürüyor, ancak transferde son sözü kanat arayışındaki Fenerbahçe söyleyecek. Eğer istenilen kanat transferi gerçekleşmezse Garry Rodrigues gönderilmeyecek.

Tazminat atışması

F.Bahçe Kulübü, Trabzonspor'un İsviçre Federal Mahkemesine, ‘Futbolda Sözde Şike Davası’ ile ilgili yaptığı itirazın reddedildiğini ve bordo-mavili kulübün kendilerine 17 bin İsviçre frangı tazminat ödemeye mahkûm edildiğini duyurdu. Trabzonpor ise bunun yargılama masrafı olduğunu belirterek “Şark kurnazlığı yapıyorlar” açıklaması yaptı.

Eran Zahavi Fener’i istiyor!

Guangzhou’da 4 milyon avro kazanan Eran Zahavi’ye 2 milyon teklif eden Fenerbahçe transferde mutlu sona yakın. Çin’den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki yıldız için ülkesi İsrail’den Maccabi de devrede. Ancak Zahavi’nin kariyerini İstanbul’da sürdürmek istediği ve imzanın yakın olduğu belirtiliyor.

Rakip Alanyaspor

Fenerbahçe’nin 11 günlük Topuk Yaylası kampı bugün sona eriyor. Sarı-lacivertliler, 17:00’de Alanyaspaor’la yapacakları özel maçın ardından İstanbul’a dönecek. Kısa bir izin yapacak olan Fenerbahçe, 31 Ağustos-5 Eylül’de Match PR’ın düzenlediği Land of Legends Cup’ta Beşiktaş, Sivas ve Antalyaspor’la mücadele edecek.

SİNAN’IN SIRRI

Ali Koç’u kıramadı

∂ Yeni transferlerden Sinan Gümüş’ün 29 numaralı formayı giymesin sebebi ortaya çıktı. Gönlünden 77 geçen Sinan bu formayı Gökhan’a kaptırınca devreye Başkan Ali Koç giydi. Koç “Bu sezon 29. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz. İnancımızın göstergesi olarak 29 numarayı giy” deyince Sinan tercihini zorlanmadan yaptı.