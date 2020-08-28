Türkiye'deki genç oyuncuları tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Altınordu ile 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu'ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
Beşiktaş Atakan Üner'i kadrosuna kattı
28.08.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner transferini açıkları. Genç futbolcu için siyah-beyazlılar, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Etiketler : Atakan Üner,kadrosuna kattı,BEŞİKTAŞ,
727924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/727924.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
13.09.2020
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020
Rizespor - Fenerbahçe
13.09.2020
Hatayspor - Başakşehir
13.09.2020
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.09.2020
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
13.09.2020
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.09.2020
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
Balikesirspor - Giresunspor
13.09.2020
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.