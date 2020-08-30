Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

İtalyan basını Serie A ekiplerinin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu Vedat Muriç için birbirlerine girdiğini iddia etti. Bir süredir adı Lazio ile anılan ve başkent ekibine transfer olması beklenen Kosovalı golcü için Fiorentina'nın da devreye girmesi Lazio Başkanı Clauido Lotito'yu kızdırdı. Lazio ve Fenerbahçe'nin 14 milyon avro artı bonuslar üzerinde büyük oranda anlaşmasına rağmen transfer yarışına giren ve golcü futbolcu için 20 milyon avro öneren Fiorentina'nın bu anlaşmanın bozulmasına sebep olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Lotito, Fiorentina yetkililerini arayıp bu transferden çekilmelerini talep etti. Fiorentina yönetiminin Vedat'ı kadroya katma konusunda kararlı olduğu belirtilirken bu transferden çekilmeyi düşünmediklerini Lotito'ya ifade ettiği öğrenildi.

> Bu hafta netleşecek

Geçtiğimiz günlerde büyük oranda anlaştığı David Silva'yı Real Sociedad'a kaptıran Lazio yönetiminin aynı durumu yaşamamak için bu transferi birkaç gün içinde sonlandırmak istediği kaydedildi. Fenerbahçe yönetimiyle son pürüzleri gidermek adına bir kez daha bir araya gelmesi beklenen Lazio'nun bu görüşmenin ardından daha önce her konuda anlaşmaya vardığı Muriç transferini resmen açıklaması bekleniyor. Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve Muriç’i yeni sezonda on birde düşündüğü ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 3,5 milyon avroya transfer olan 26 yaşındaki Muriç sarı-lacivertli takımın formasını giydiği ilk sezonda rakip fileleri 36 maçta 17 defa havalandırmıştı.

MİLLÎ TAKIMDA DA YILDIZLAŞTI

Kosova'nın en iyisi

∂ Kosova Millî Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Muriç, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi için oynadığı altı maça dört gol sığdırmıştı. Elemelerde 540 dakika sahada yer alan golcü isim özellikle İngiltere deplasmanındaki oyunuyla dikkat çekmişti.

LUGANO, LEMOS’U ANLATTI:

Benden daha teknik ve hızlı

Fenerbahçe'nin unutulmaz stoperi Diego Lugano, sarı-lacivertli takımın yeni transferi olan vatandaşı Mauirico Lemos'u yorumladı. Transfer sürecinde sarı-lacivertli takımın yetkilileriyle fikir alışverişinde bulunduğunu ifade eden Lugano “Fenerbahçe’nin yeni Lugano’su olur analizi doğru olmayabilir. Lemos, bana kıyasla daha daha teknik ve hızlı bir oyuncu" dedi. Lemos'un önemli bir potansiyel sahibi olduğunu belirten Lugano, alt yaş millî takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa’ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var" ifadelerini kullandı.

Dirar gözden düştü

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un Faslı oyuncu Nabil Dirar'ı kadroda düşünmediği öğrenilirken yönetimin bu kararı Dirar'a ilettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon yeni sözleşme imzalayan Dirar'a gelecek teklifleri değerlendirecek Fenerbahçe böylece yabancı kontenjanında yer açacak.

DÜŞÜNCESİ ÖNEMLİ

Ferdi, Güneş'i bekliyor

∂ Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, millî takım konusundaki tercihini Şenol Güneş ile görüştükten sonra yapacak. Genç futbolcunun Güneş'in planları arasındaki yerini dinledikten sonra ailesiyle birlikte karar vereceği öğrenildi. Ferdi'nin Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Kanada Millî Takımı'nı seçme hakkı da bulunuyor.

Valencia mesaide

∂ Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Enner Valencia dün ilk idmanına çıktı. Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kendisine verilen özel program dahilinde bireysel çalıştı. Günü izinli geçiren Fenerbahçeli diğer futbolcular hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.