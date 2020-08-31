Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Yeni sezon için geri sayım sürerken transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, hücum hattına takviyelerini sürdürmek için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Lazio'ya transfer olmak için gün sayan Vedat Muriç’in yerini doldurmak için arayışlara başlayan sarı-lacivertli takımın ilk hedefi, İsrailli yıldız Eran Zahavi. Çin'deki karantina koşulları sebebiyle İsrail Millî Takımı'na katılmasının ardından takımı Guangzhou R&F'ye veda eden 33 yaşındaki futbolcu için girişimler sürerken, tecrübeli ismin bu teklife sıcak baktığı biliniyor. Avrupa'dan en ciddi teklifi Fenerbahçe'den alan Zahavi ile MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami de ilgleniyor.



> Sıra 10 numarada

Önümüzdeki sezon büyük oranda 4-2-3-1 oynayacak olan Fenerbahçe'de forvet arkası mevkisi için de girişimler var. Mert Hakan Yandaş'ı ve Sosa'yı zaman zaman 8 numara olarak kullanmayı düşünen Erol Bulut, yönetimden 10 numara istedi. Gündeme gelen ilk isim ise sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Giuliano oldu. Brezilyalı isim, yeniden Fenerbahçe forması giymek için yönetimin sunduğu tüm şartları kabul etti. Giuliano'nun Al Nassr'dan alacaklarına karşılık bonservisini alması hâlinde Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Giuliano transferinin gerçekleşmezse West Ham United'da kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız isim Manuel Lanzini’nin kiralanması söz konusu.



97- Eran Zhavi, Çin kariyerinde 113 maçta 97 gol attı ve takımı Guangzhou R&F'nin gol yükünü çekti.



TISSERAND GELİYOR

Zanka kalıyor

Mauricio Lemos'un ardından savunmaya bir takviye daha yapması beklenen F.Bahçe'de Marcel Tisserand'ın transferinin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Erol Bulut'un Danimarkalı stoper Zanka'dan da memnun olduğu ve bu oyuncunun da kadroda tutulabileceği öğrenildi.



ZAJC VE DIRAR...

Gidenler olacak

Bir yandan transfer girişimlerini sürdüren F.Bahçe'de ayrılıklar da önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Transfer olduğu günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Miha Zajc'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Faslı oyuncu Nabil Dirar da menajerine yeni bir takım bulması için talimat verdi.



Muriç için son görüşme

İtalyan ekibi Lazio yılan hikayesine dönen Vedat Muriç’in transferi için için Fenerbahçe ile bu hafta son görüşmeyi gerçekleştirecek. Daha önce 16 milyon + 2 milyon avro bonus teklifi yapan Lazio'nun Fenerbahçe'nin istediği 20 milyon doğrultusunda teklifinde iyileştirmeye gitmesi bekleniyor.



BULUT’TAN RAPOR

Kaleye takviye yok

∂ Altay Bayındır'ın Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında yediği hatalı golden sonra yeniden gündeme gelen kaleci transferinin Erol Bulut'un raporunun ardından rafa kalktığı öğrenildi. Altay ve Harun'un Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için yeterli olduğunu düşünen Bulut'un sezona bu ikiliyle devam edeceği öğrenildi.