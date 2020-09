Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş'ın imza için İstanbul'a getirdiği yeni transfer Francisco Montero teknik özellikleriyle dikkati çekiyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme heyeti, İspanyol stoperin özelliklerine hayran kaldığı için alınmasında ısrarcı oldu. Sertlik derecesi yüksek olan Süper Lig'e uygun stoper arayan siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Montero'yu bulunca çok beklemeden transferi bitirdi. Sert ve darbeli oynamayı çok seven genç oyuncu, rakip forvetlerin hiç hoşlanmadığı tarzda bir defans adamı. Tekmeye kafa atan bir oyuncu olan Montero'nun maliyeti de kulübü zorlayacak seviyede olmadığı için, para konusunda adımlarını tedbirli atan yönetimi de sevindiriyor.



> Fabri aracı oldu

Domagoj Vida'ya 3 milyon avro, Enzo Rooc'ya 1,5 milyon avro yıllık ücret veren siyah-beyazlı yönetim, Montero ile 750 bin avroya anlaştı. Bir yıllığına kiralanan oyuncunun bu sezonki performansı beğenilirse sözleşmesinin bir yıl daha uzatılma hakkı da Beşiktaş'ta olacak. Öte yandan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'nin bu transferde önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Montero'nun, imza atmadan önce siyah-beyazlıların eski İspanyol kalecisiyle iletişime geçtiği ve Beşiktaş hakkında duyduğu harika şeyler sonrası kararını verdiği öğrenildi.



MENAJERİNDEN TEKLİF

Aboubakar pahalı geldi

Kalinic transferini bitirmeye çalışan Beşiktaş'a eski yıldızı Aboubakar için bir teklif geldi. Kamerunlu golcünün menajeri siyah-beyazlı kulüple iletişime geçerek, "Aboubakar'ı 1,5 milyon avroya Beşiktaş'a getirebilirim" dedi. Yönetim bu rakamı yüksek bularak, "Şu an düşünmüyoruz" cevabını verdi.



Beşiktaş - Sivasspor 0-1

Kartal'dan kötü prova

Beşiktaş, The Land Of Legends Cup’ta Sivasspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 90+1'de Yatabare'nin attığı golle kaybetti. Gönderilmesi gündemde olan Roco maça ilk 11'de başladı. Dorukhan 32'de kırmızı kart gördü. N'Koudou sakatlanınca yerine giren Hasic 42'de boş kaleye kaçırdı.

Bosna’yı istiyorlar

Kartal'ın tercihi Borac Banja

∂ Beşiktaş Yöneticisi Kemal Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesi için gerçekleşen kurayı değerlendirdi. Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacaklarını belirten Erdoğan, "Gönlümüzden Bosna Hersek temsilcisi Borac geçiyor. Ülkemizi UEFA'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.



AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Biz bunları yeriz!

∂ UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'e elenen Beşiktaş, üçüncü ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) maçının galibiyle karşılaşacak. Vodafone Park'taki mücadele 24 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'dan Neftçi Bakü ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar 17 Eylül'de rakibini elerse 3. turda Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) maçının galibiyle karşılaşacak. Kupadaki diğer temsilcimiz Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle tur mücadelesi verecek.