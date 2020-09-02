Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Vedat Muriç ve Garry Rodrigues’in takımdan ayrılma hazırlığında olması sebebiyle hücum hattına takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu’nun transferinde son aşamaya geldi. Bordeaux forması giyen genç futbolcuyu bedelsiz kiralayabilmek için Fransız ekibiyle anlaşmaya varan sarı-lacivertli takımın satın alma opsiyonundaki ücret gibi ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Kalu’yu İstanbul’a getireceği öğrenildi. Sağ kanatta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu 2017’de Slovak ekibi Trencin’den 1 milyon avro karşılığında Belçika temsilcisi Gent’e transfer olmuştu.



> Vedat sabırsızlanıyor

Bu ülkede yaptığı çıkışla 2018’de 8,5 milyon avro karşılığında Bordeaux yolunu tutan Kalu, Fransız ekibinde ise beklentileri bir türlü karşılayamadı. Kalu, Fransa’da 43 lig maçında 4 gol kaydetti. Öte yandan Lazio’ya transferinin resmiyet kazanmasını bekleyen Muriç “Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak ayrılmak istiyorum. Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dâhil olmadım. Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım” ifadelerini kullandı. nadığı iki lig maçında 29 dakika süre aldı.



ANTALYASPOR MAÇINDA MEST ETTİ

Aranan ‘Sow’ ThIam!

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak renklerine kattığı Mame Thiam, önceki akşam Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında performansıyla parmak ısırttı. Maçta attığı üç golle hat-trick yapan, takımına bir de penaltı kazandıran Thiam, ayrıca maçta sahada en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan ismi olarak da istatistiklerde yer aldı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Thiam’a övgüler yağdırırken Senegalliyi eski yıldızları Sow’un yerini dolduracak isim olarak gösterdi.



OYNAMASI ŞÜPHELİ

Max Kruse çıkmazda

Alman basını, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshedip Union Berlin’e imza atan Max Kruse’nin futbola dönme sürecinin çıkmaza girdiğini belirtti. Fenerbahçe’nin FIFA’ya şikâyette bulunmasının oyuncunun durumunu zorlaştırdığı ifade edildi.



Gol makinesi!

Mame Thiam’ın resitali sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı. Taraftarlar Thiam için “Sow-Niang karışımı” yakıştırmasında bulundu.



KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

Ömer kalacak

∂ Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz takımdan kiralık olarak ayrılma gibi bir planının bulunmadığını söyledi. Kısa bir süre içerisinde Avrupa liglerinde top koşturmak istediğini ifade eden genç futbolcu “Gidişata göre takımı ve hedefi belirleyeceğiz” dedi.



EN-NASRR İLE PAZARLIKTA

Giuliano uğraşıyor

∂ Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Giuliano, kontratını feshetmek için kulübü en-Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor. Suud ekibinin Brezilyalı yıldızı bedelsiz bırakmak istemediği öğrenilirken, Fenerbahçe Kruse’nin yerini Giuliano ile doldurmayı planlıyor.