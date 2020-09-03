Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, Samandıra'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Çok büyük bir kulübe geldiğini söyleyen Ekvadorlu oyuncu "Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, kendimi lige vereceğim. Fenerbahçe'de ilk Ekvadorluyum. Umarım kulüp ve Süper Lig tarihine ismimi yazdırabilirim. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum. Taraftarlarımız geldiğim günden bu yana sosyal medyadan bana çok destek oldu. 'Flaş' lakabı çok hoşuma gitti. Onların karşısına çıkmak ve kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

> Umarım çok gol atarım

Kulüplerin farklı felsefelere sahip olduğunu ve son iki sezonda kaleye uzak oynadığı için gol sayısının düştüğünü anlatan Valencia "Forvet pozisyonu kendimi en iyi hissettiğim yer. Umarım burada çok gol atarım. Büyük takımlarda forvet oyuncuları üzerindeki baskı doğaldır. Bu beni korkutmaz" dedi. Gelmeden önce Fenerbahçe maçlarını internetten izlediğini söyleyen Valencia “Ama Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu geldikten sonra daha da iyi anladım. Böyle tutkulu taraftarları olduğunu açıkçası bilmiyordum” sözlerini kullandı.

Kardeşim güvende

Kız kardeşinin kaçırılması yüzünden İstanbul'a gelmesi geciken Enner Valencia "Çok şükür bu konu çözüldü. Şu anda kardeşim ailemle birlikte ülkemizde ve mutlu. Artık tamamen futbola konsantre olacağım" dedi. Valencia, 13 numaralı formasıyla poz verdi.

3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

En değerli kulüp Fener

∂ Fenerbahçe, borsada değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782,4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.

F.BAHÇE KİRALADI

Barış Sungur Kırşehir'e

∂ Fenerbahçe'nin, 1928 Bucaspor'dan transfer ettiği ve beş yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, yeni sezonda TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da forma giyecek. 18 yaşındaki genç kabiliyetin gelişimi için böyle bir adım atıldığı belirtildi.

OPSİYONLU

Cenk Adanalı oldu

∂ F.Bahçe, genç oyuncularından Cenk Alptekin'i Adanaspor'a gönderdi. Bonservissiz bir şekilde Adanaspor'un yolunu tutan Cenk , Akdeniz ekibiyle üç yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin sözleşmede geri satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.