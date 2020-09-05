Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, savunmaya yaptığı takviyelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Mauricio Isla ile yolların ayrılmasından sonra sağ bek pozisyonunu eski oyuncusu Gökhan Gönül ile güçlendiren sarı-lacivertli takım yeni sezon öncesi 35 yaşındaki oyuncuya alternatif olması için Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki genç futbolcuyla görüşen Emre Belözoğlu'nun Burak'ı ikna ettiği ve iki tarafın da resmî imza için gün saydığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Burak için 1,5 milyon avro isteyen Bursaspor ile pazarlıkları sürdürdüğü ve bu fiyatı 1 milyon + takas formülüne çekmek istediği belirtildi.

> Parlayan yıldız

Tıpkı 2007-2008 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül gibi transferinden önceki sezonu alt ligde geçiren Burak, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmaya 8 asist sığdırdı. Gençlerbirliği Oftaş forması giydiği dönemde sağ kanat olarak görev yapan Gökhan Gönül gibi sağ kanatta görev yapan Burak, yüksek hücum gücüyle dikkat çekiyor. TFF 1. Lig'de sezonun en fazla asist yapan üçüncü ismi olan Burak, 90 dakika başına 9 driplingle bu ligde en az 10 maça çıkan yerli oyuncular içinde Volkan Şen'in (10,34) hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

Tolgay’a güle güle

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Tolgay Arslan'ın sözleşmesi feshedildi. İki taraf arasındaki görüşmeler sonrasında ayrılık gerçekleşti. Tolgay'ın Almanya'ya döneceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyu Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover transfer etmek istiyor.

Zahavi haftaya

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ile karşılaşan İsrail'de, Eran Zahavi'nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden golcü futbolcunun Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından İstanbul'a gideceği belirtildi.

Gökhan'a alternatif

∂ Gökhan Gönül'e iyi bir alternatif arayan Fenerbahçe, önümüzdeki yıllarda gelecek yabancı sınırının ardından bu mevkie yabancı oyuncu takviyesi yapmadan formayı Burak'a teslim etmeyi planladığı öğrenildi.