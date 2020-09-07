Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan



Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi için geri sayım sürerken, golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İsrailli golcü Eran Zahavi ile büyük oranda anlaşan sarı-lacivertli takımın Hırvat golcü Nikola Kalinic ile de temasta olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Kalinic için hem oyuncunun kulübüne hem de 32 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı takıma nispeten daha iyi bir teklif yapan Fenerbahçe yönetimi, Kalinic'in menajerini de İstanbul'a davet etti. Hücum hattını Kalinic, Zahavi ve Valencia'dan oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut da bu transfere onay verdi.

> Ucuza gelecek

Güçlü fiziği ve sırtı dönük oyun becerisiyle Muriç'ten doğacak boşluğu doldurması beklenen Kalinic geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da sahaya çıktığı 19 karşılaşmada rakip fileleri 5 defa havalandırdı. Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone tarafından kadroda düşünülmeyen ve kontratının son yılında satış listesine konan Kalinic'in için en çok 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, Muriç'ten elde edilecek gelirin bir kısmının bu transfere aktarılabileceği öğrenildi. İngiltere, İtalya ve İspanya liglerinde kendisini gösteren Kalinic, son dönemde performansıyla göze batan golcülerin başında geliyor.