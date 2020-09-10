Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. Lig ve 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. SSK ve vergi borçları yükümlülüğünün kaldırılması konusuna değinen Özdemir “Kulüplerimizin çoğunun transfer tahtaları kapalıydı. Devletimizin desteğiyle pandeminin etkileri göz önünde bulundurularak transferlerin tescilinde SGK ve vergi borçları yükümlülüğünü sadece bu transfer dönemi için kaldırdık” ifadelerini kullandı.

> Altyapıya eğilsinler

Bu kararın kulüplerin daha iyi kadro kurmasına yardım edeceğini söyleyen TFF Başkanı “Kaynakları büyütürken denetimleri de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Daha önce kamuoyuna ilan ettiğim gibi TFF 1. Lig’in ardından önümüzdeki yıllarda da önce TFF 2. Lig sonrada 3. Lig’e ‘Takım Harcama Limitleri’ getireceğiz. Türk futbolunun akıbeti için buna mecburuz. Altyapıya önem vermelerini bekliyoruz” dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİNDE KRİZ

Sepil’den bırakma kararı

∂ Kulüpler Birliği Vakfı yeni bir krizle karşı karşıya… Kısa bir süre önce görevi bırakmak isteyen ancak diğer kulüp başkanlarının ısrarlarıyla devam kararı alan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon öncesi görevi devretmek istediğini iletti. Sepil’i döndürme çabaları sürerken başkanlık için arayışlar da başladı.