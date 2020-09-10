Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Beşiktaş maçıyla başlayacak olan Trabzonspor dün iki şoku bir arada yaşadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde neşeli geçen idmandaki sakatlıklar bir anda keyifleri kaçırdı. Yeni transferlerden Anders Trondsen bir pozisyonda topla dönüş yaparken acı içinde yere yığıldı. Ayağından ses gelen Norveçli futbolcu yerde kıvranmaya başladı. Bağ kopmasından şüphe edilen Trondsen'in ilk tedavisi yapılırken oyuncunun durumunun bugün çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.

> Da Costa gitti

Aksilik bununla da sınırlı kalmadı. Bir diğer yeni transfer Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği bugünkü MR sonuçlarının ardından belli olacak. Sakatlıkla birlikte Teknik Direktör Eddie Newton ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Newton idmanda futbolcularına dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Öte yandan bordo-mavili takım beklentileri karşılayamayan Manuel Da Costa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Pottker girişimi

Trabzonspor'un Brezilya ekiplerinden Internacional'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Willam Pottker için girişimde bulunduğu öğrenildi. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat dışında sol kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Pottker'in 1,5 milyon avro bonservis bedeli olduğu belirtildi. Vitor Hugo için de Palmeiras ile görüşmeler sürüyor.