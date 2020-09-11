Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Orta sahaya takviye peşinde koşan Galatasaray, Etebo'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. Geçtiğimiz gün Stoke City'den Etebo'yu bir yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar ikinci orta sahaya transferine de çok yaklaştı. Uzun süredir Okay Yokuşlu için Celta Vigo ile pazarlık masasında olan Aslan, İspanyol ekibi ile transferde büyük mesafe kat etti. Galatasaray, millî oyuncu için Celta Vigo'nun kapısını ilk çaldığında, İspanyol ekibi kiralık ücreti için yıllık 2 milyon avrodan kapıyı açtı. UEFA Mali Fair Play denetiminin son senesinde olan Cimbom, bu sezon için kasadan fazla para çıkarmamak için formüller geliştirdi.

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Sarı-kırmızılılar içinde bulundukları maddi durumu izah ederek bu sezon için 1 milyon avro verebileceklerini bildirdi. Ancak Cimbom, kontrata eklenecek mecburi satın alma opsiyonuyla seneye bu farkı da ödeyeceklerinin garantisini verdi. İki takımın görüşmelerinde gelinen son durumun ise zorunlu alma bedelinin detaylarında olduğu ve İspanyol yetkililerin 5 milyon avroda ısrar ettiği öğrenildi. Teknik ekibin alınmasını istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray, Celta Vigo'nun toplam 6 milyon avroluk teklifine 'tamam' derse Okay önce kiralık daha sonra da bonservisiyle birlikte Aslan olacak.

Çabuk yetiş Etebo

∂ Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra önceki gün kendini Galatasaraylı yapan imzayı atan Etebo, bugün idmana çıktı. Nijeryalı yıldız özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Fatih Terim, bugünkü idmanda Etebo'nun durumunu gözlemleyecek ve ona göre G.Antep maçı kadrosunu şekillendirecek.

SAKATLIĞI VAR

Diagne belirsiz

∂ Galatasaray formasını yeniden giymek için gün sayan Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor. Geçen hafta sakatlanan 28 yaşındaki golcünün Gaziantep karşısında oynayıp oynayamayacağı bu akşam yapılacak idman sonrasında netlik kazanacak.

ORTA SAHAYA

Kondogbia iddiası

∂ İspanyol basını, Etebo'dan sonra Okay Yokuşlu'yu da bitirmeye çalışan Galatasaray'ın Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia için de temaslarda bulunduğunu iddia etti. 27 yaşındaki Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 22,5 milyon avro gözüküyor.