Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı
12.09.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Etiketler : Galatasaray,
731296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731296.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
17
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
18
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
19
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
21
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
02
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
03
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
04
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
05
ALTAY
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
ANKARASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
10
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
11
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
15
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
17
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor - Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.