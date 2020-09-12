Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.